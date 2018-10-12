'DiyarbakÄ±râ€™Ä±n sessizliÄŸine ses olmak istiyoruz'

DiyarbakÄ±râ€™da ilki 2013 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± Edebiyat GÃ¼nleriâ€™nin ikincisi baÅŸladÄ±.

DiyarbakÄ±r’da ilki 2013 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸtirilen KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± Edebiyat Günleri’nin ikincisi baÅŸladÄ±. Lîs YayÄ±nlarÄ± ve DiyarbakÄ±r Sanat Merkezi’nin (DSM) ev sahipliÄŸinde yapÄ±lan KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± Edebiyat Günleri’nde okumalar, atölyeler ve söyleÅŸilerden oluÅŸan çok dilliliÄŸi odaÄŸÄ±na alan zengin bir program okuyucularla buluÅŸacak.

Etkinlikleri organize eden Lîs YayÄ±nevi’nden Lal LaleÅŸ ve DiyarbakÄ±r Sanat Merkezi’nden Övgü Gökçe ile KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± Edebiyat Günleri’nin amacÄ±nÄ± ve hedeflerini konuÅŸtuk. LaleÅŸ ve Gökçe; etkinliÄŸin DiyarbakÄ±r’Ä±n sessizliÄŸine ses olmasÄ±nÄ± istediklerini belirttiler.

Neden böyle bir çalÄ±ÅŸmaya giriÅŸtiniz?

Övgü Gökçe: DiyarbakÄ±r Sanat Merkezi ve Lîs YayÄ±nevi olarak bugüne dek özellikle Kürtçe edebiyatÄ±n görünür olmasÄ±nÄ± ve geliÅŸmesini saÄŸlamaya yönelik çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Bütün etkinliklerimizde Kürtçe dili ve edebiyatÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ± belli bir alana sÄ±kÄ±ÅŸmaktansa dünya edebiyatÄ± baÄŸlamÄ±nda deÄŸerlendirebileceÄŸimiz bir alan yaratmaya yönelik yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z oldu. ProgramlamamÄ±zda, atölyelerde çok dillilik vurgusu ön planda oldu. Böyle bir zamanda bunu yapmaya devam etmemin çok anlamlÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyoruz.

AltÄ±nÄ± çizmekte yarar var biz bunu yalnÄ±zca bir edebiyat meselesi olarak görmüyoruz. Edebiyat bize birçok yönden alan açÄ±yor. AynÄ± zamanda bir dil meselesi olarak görüyoruz. Dil meselesi olduÄŸu kadar varoluÅŸ meselesi olarak görüyoruz.

Bu dönemde yapmak neden anlamlÄ± sizce? Kürtçenin üzerinde ciddi baskÄ±larÄ±n olduÄŸunu da düÅŸünürsek…

Lal LaleÅŸ: AslÄ±nda belki de tam olarak DiyarbakÄ±r’Ä±n sessizliÄŸine ses olmak istiyoruz. Eskiden hepimiz o çok sesliliÄŸi, çok kültürlü dünyayÄ± duyabiliyorduk, hissedebiliyorduk. Bunu tekrar canlandÄ±rmak istiyoruz. Bu kentin sokaklarÄ±nda, bu kentin salonlarÄ±nda, kafelerinde vb. edebiyatÄ±n, sanatÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± ve konuÅŸulmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bunun için insanlara ihtiyaç duyduklarÄ± alanÄ± açarak kendi cümlelerini kurmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Bu nedenle KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± Edebiyat Günleri’ni ikinci kez düzenliyoruz. Bizim ÅŸimdiye kadar gördüÄŸümüz kadarÄ±yla insanlarÄ±n kültürel dünyaya susamÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± da var. Çünkü daha önce DiyarbakÄ±r’da malum her hafta onlarca etkinlik düzenleniyordu, ÅŸu anda çok kÄ±sÄ±tlÄ± ve aslÄ±nda kültürel bir dünyadan çok yoksun durumdayÄ±z. Belki bu çalÄ±ÅŸmayÄ±, bu durumumuzu ortadan kaldÄ±racak bir refleks olarak da algÄ±lamak lazÄ±m.

Peki 2013’ten sonrasÄ± yapÄ±lamamasÄ±nÄ±n özel bir sebebi var mÄ±?

Övgü Gökçe: En önemli nedeni finansal kaynak bulunamamasÄ±. Çünkü böyle bir etkinliÄŸi yapabilmek için, bütün bu konularÄ± konuÅŸabilmek için kalabalÄ±k olmayÄ± istiyoruz. BaÅŸka baÅŸka yerlerden pek çok insan bir araya gelsin istiyoruz. Ä°ÅŸin içinde resmi olmayan diller de olduÄŸunda, genel olarak dünya ölçeÄŸinde çok kalay olmuyor bu destekleri bulmak.

Peki bu çalÄ±ÅŸma Kürtçe’nin diÄŸer dillere çevirisine nasÄ±l bir katkÄ± saÄŸlayacak?

Lal LaleÅŸ: Biz yayÄ±nevi olarak kurulduÄŸu günden beri bu alanda dünya edebiyatÄ±nÄ±n önemli metinlerinden yaklaÅŸÄ±k olarak seksene yakÄ±n kitap çevirdik. Ama kuÅŸkusuz çeviri meselesi sadece Lîs YayÄ±nevi’nin meselesi deÄŸil. Biz DiyarbakÄ±r Sanat Merkezi ile daha önce bu konuya iliÅŸkin baÅŸkaca çalÄ±ÅŸmalar da yürüttük. Tabi ki çeviri toplumlar arasÄ±ndaki köprüleri güçlendiren önemli bir aktivite... Benim kanaatime göre KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± Edebiyat Günleri’nin bir amacÄ± da aslÄ±nda Kürtçe ile diÄŸer diller arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ± güçlendirmek. Bu yÄ±lki atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Berken Bereh’in ÅŸiirlerini Ä°ngilizce ve FransÄ±zcaya çevrilecek. Bir anlamda Kürtçenin yaÅŸayan en büyük ÅŸairlerinden biri hak ettiÄŸi deÄŸeri görmüÅŸ olacak.

Okurlara ve yazarlara çaÄŸrÄ±nÄ±z nedir?

Lal LaleÅŸ: Bizim temel çaÄŸrÄ±mÄ±z okurlarÄ±n bu etkinlikler süresince DiyarbakÄ±r’a gelen yazarlarla, konuklarla bir araya gelmeleri ve tanÄ±ÅŸmalarÄ±, konuÅŸmalarÄ±, dertleÅŸmeleri ve esasÄ±nda kendi seslerini birbirinin sesine katmalarÄ±.

Övgü Gökçe: Bir de bir arada olma isteÄŸi herkeste var. Özellikle son aylarda daha fazla baÄŸÄ±msÄ±z sanat inisiyatifinin ortaya çÄ±kmasÄ±, daha fazla iÅŸ üretmeye baÅŸlamalarÄ± gösteriyor ki çok büyük mekanlarÄ±mÄ±z olmayabilir ama ciddi anlamda bir arada olma isteÄŸi var herkeste, bu da bunun için iyi bir fÄ±rsat.

ÖNE ÇIKAN ETKÄ°NLÄ°KLER

♦ 13 Ekim etkinlikleri kapsamÄ±nda Ermeni EdebiyatÄ± ve MÄ±gÄ±rdiç Margosyan’a dair etkinlikler düzenlenecek.

♦ 14 Ekim’de Mehmet Kanar, Ä°lhami Sidar, Zahir Ertekin, Emirhan OÄŸuz; Kürt edebiyatÄ±nÄ±n ve Fars edebiyatÄ±nÄ±n iki önemli ÅŸairini; Melayê Cizîrî ve Hafiz Åžirazi’yi tartÄ±ÅŸacak.

♦ 16 Ekim’de Dilop Dergisi’nin katkÄ±larÄ±yla Ä°smail Dindar ve Tahir Åžilkan Kürt ve Türk edebiyatlarÄ±nda emek temasÄ±nÄ± konuÅŸacaklar.

♦ 20 Ekim’de Melek Özlem Sezer ve Fahriye Adsay edebiyatta toplumsal cinsiyete dair tespitlerde bulunacaklar. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 19:56

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