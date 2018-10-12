MHP- Ä°YÄ° Parti gerilimi tÄ±rmanÄ±yor

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸenerâ€™in MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacaÄŸÄ± belirtildi.

MHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±ndaki gerilim bitmiyor. Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener’in MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ± belirtildi.

MHP, AÅŸkener’in açÄ±klamalarÄ±na iliÅŸkin dün yeni bir açÄ±klama daha yaptÄ±. MHP Genel Sekreteri Ä°smet Büyükataman yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Meral AkÅŸener ve Ä°YÄ° Parti Sözcüsü Cihan PaçacÄ±’ya yüklendi. AkÅŸener’Ä±n MHP’yi tahrik edici ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Büyükataman, “Biliyor ve hesap ediyor ki hakaretleri cevapsÄ±z kalmayacak” dedi.

AkÅŸener’in “Videoyu çeken yeÄŸenimdi” sözlerini hatÄ±rlatan Büyükataman, Cihan PaçacÄ± ile ilgili “Belki de videoyu çeken partisinin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±’dÄ±r ya da bahsi geçen bu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±’nÄ±n eÅŸidir. Belki devrimci yoldaÅŸÄ±na aÄŸlayan eski Marksist fitne çaÄŸ yazarÄ±dÄ±r. Bu ahlaksÄ±z tertibin içinde kimlerin olduÄŸu, kimlerin parmaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu az çok bellidir. Ülkücülükle alakasÄ± kalmamÄ±ÅŸ kiÅŸilerle kurulan bu tezgahla ne yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlamayan kaldÄ± mÄ± sanÄ±yorlar?” dedi.

AkÅŸener, Bahçeli’nin Ä°stanbul’daki evinin önünde bir grup MHP’linin protesto gösterisine yol açan mesajÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yor. AkÅŸener, Bahçeli’nin sosyal medyada kendisini hedef alan mesajÄ±yla ilgili suç duyurusunda bulunacak. Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nÄ±n haberine göre AkÅŸener, “KonuÅŸmayacaÄŸÄ±m, mahkemeye vereceÄŸim” diyerek konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±maya karar verdi. AkÅŸener’in avukatlarÄ±nÄ±n pazartesi günü Bahçeli hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

Devlet BahÃ§eli'den AkÅŸener'e: Davet varsa icabet eden Ã§Ä±kacaktÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 19:03

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