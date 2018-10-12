Emekli Sen’den imza kampanyası

Emekli-Sen Lüleburgaz Şubesi, “Krizin faturasını ödemeyeceğiz” diyerek, imza kampanyası başlattı.

Emekli-Sen Lüleburgaz Şubesi, Üçgen Parkta yaptığı basın açıklamasıyla 'ekonomik krize' karşı imza kampanyası başlattı.

Açıklamaya siyasi parti ve sendika temsilcileri de katıldı. Şube Başkanı Kemal Andoğlu ve Şube Sekreteri Aysel Balkan Tan’ın yaptığı konuşmalarda Meclis’e işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin enflasyon karşısında korunması, faturayı bu kesimlerin ödememesi için önlem alınması çağrısında bulunuldu. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:58

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