Manisa Belediyesi Yüksek Hakem Kurulu'na bile uymuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler, 2020 yılına kadar uygulanması gereken yüzde 4'lük zammın uygulanmadığını söylediler.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Manisa Büyükşehir Belediyesi işçileri, belediyenin, KHK ile taşerondan “kadroya” alınan işçilere Yüksek Hakem Kurulu kararıyla uygulanması gereken yüzde 4’lük zammın uygulanmadığını ifade etti.

Merkezi idarelerde kadroya, yerel yönetimlerde şirketlere geçirilen taşeron işçilere 2020 yılına kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesi hükümleri geçtiğimiz nisan ayında açıklanmıştı. Yüksek Hakem Kurulu tarafından kamudaki taşeron şirketler için de geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulama kararına uymayan Manisa Büyükşehir Belediyesinin, işçileri 15 Mayıs’tan bu yana mağdur ettiği öğrenildi.

Nisan ayında 17 ilçe belediyesi ve MASKİ’de toplam 5 bin 28 kişinin, geçişlerinin tamamlandığı bildiren Manisa Büyükşehir Belediyesinin, karara uymadığı gibi işçilere de açıklama yapmadığı ifade edildi. Mayıs ayından bu yana sözleşmedeki haklarından faydalanamadıklarını belirten işçiler, “15 Mayıs’tan itibaren farklı maaş almamız gerekirken hiçbir şekilde almadık. Çocuk parası, bayram parası vs bunların hiçbirini uygulamıyorlar. Belediye Bakanlığın yayınladığı KHK’ye uymuyor. Aslında kanuna uymamış oluyor” dedi. Belediye-İş Sendikasının örgütlü olduğu Belediyede ise işçiler sendikanın da konu ile ilgili bir şey yapamayacağını ifade ettiğini belirtti. İşçi, “Belediye-İş Sendikası yeterli çoğunluğu sağlamasına rağmen YHK anlaşması olduğu için biz 2020’ye kadar sözleşmeyi yapamayız diyor” dedi.

Konuya ilişkin bilgi almaya çalıştığımız Belediye-İş Manisa Şubesi Başkanına ise ulaşamadık.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:52

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