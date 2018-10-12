6 Ã¶ÄŸrenciye cinsel istismarda bulunan Ã¶ÄŸretmene 75 yÄ±l hapis cezasÄ±

Hatay'da ilkÃ¶ÄŸretim okulunda gÃ¶revli olan ve 6 Ã¶ÄŸrenciye cinsel istismarda bulunmaktan yargÄ±lanan Ä°.B. isimli Ã¶ÄŸretmene 75 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Hatay’Ä±n KÄ±rÄ±khan ilçesinde bir ilköÄŸretim okulunda Ä°ngilizce öÄŸretmeni olan Ä°.B. isimli erkek, yaÅŸlarÄ± 10 ile 11 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 6 öÄŸrenciyi cinsel istismara maruz bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± için tutuklandÄ±.

Ä°.B’nin tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± KÄ±rÄ±khan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. DuruÅŸmaya sanÄ±k Ä°.B. ve avukatlarÄ± ile istismara maruz bÄ±rakÄ±lan çocuklarÄ±n aileleri katÄ±ldÄ±. Suçunu kabul etmeyen Ä°.B. savunmasÄ±nda beraatini ve tahliyesini istedi. Aileler ise Ä°.B. hakkÄ±ndaki ÅŸikayetlerini yineleyerek cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ± açÄ±klayan mahkeme, oy çokluÄŸu ile Ä°.B’nin “ÇocuÄŸa zincirleme cinsel istismar” suçundan 75 yÄ±l hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi. (HABER MERKEZÄ°)

OtobÃ¼ste tacize 8 yÄ±l ceza istemi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:41

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