Ã‡ay Ã¼reticisine Ã¼rÃ¼nÃ¼ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel sektÃ¶rden fahiÅŸ fiyattan Ã§ay!

Ã–zel sektÃ¶rÃ¼n Ã¼reticiden aldÄ±ÄŸÄ± yaÅŸ Ã§ayÄ±n bedelini kuru Ã§ay olarak Ã¶demesine DerepazarÄ± Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± BÃ¼nyamin Albayrak tepki gÃ¶sterdi.

GençaÄŸa KARAFAZLI

Rize

DoÄŸuÅŸ Çay gibi, çayda özel sektörünün baÅŸ aktörü pozisyonunda olan bir firmanÄ±n dahi yaÅŸ çay ödemesinin önemli bir kÄ±smÄ±nÄ± kuru çay olarak yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Albayrak sorunun bununla bitmediÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Firma, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kuru çay verdiÄŸinin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan kÄ±smÄ± için üreticiye Çaykur’un verdiÄŸi fiyattan ödeme yapÄ±yor. Ne var ki bunu da 1 yÄ±l vadeli yapÄ±yor. 100 kilogram yaÅŸ çaya 8 kilogram kuru çay veriliyor. Böylece kuru çayÄ±n kilosu müstahsile 28 TL’den satÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor. Hiçbir markette çayÄ± bu fiyata satmayan firma, nasÄ±l oluyor da müstahsilin alacaÄŸÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k fahiÅŸ fiyattan çay satÄ±yor”.

KORSAN ÇAYCILARA TEDBÄ°R ALINSIN

Kamyon üzerinde kantar kurarak yaÅŸ çay alÄ±mÄ± yapan korsan çaycÄ±larÄ±n ise çay sektörünün müstahsil açÄ±sÄ±ndan önemli bir sorunu haline geldiÄŸini kaydeden Albayrak, “YasadÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde kayÄ±tsÄ±z olarak vatandaÅŸÄ±n çayÄ±nÄ± alÄ±yorlar. KayÄ±tlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için vatandaÅŸ destekleme priminden mahrum kalÄ±yor.” diye konuÅŸtu.

Albayrak, korsan çaycÄ±lara önlem alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:41

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