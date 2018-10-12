Denizli’de halkın yayla suyu tepkisi sürüyor

Denizli'nin Zeytinliköy mahallesinde yaylalara verilen suyun kapalı sistemle taşınmasına tepki gösterildi.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün Zeytinköy Mahallesi mevkiindeki Zeytin Yaylası suyunun kapalı sistemle taşınmasına tepki gösteren Mahalle Muhtarı Serkan Kar, kendilerine 4 litrelik suyun yalnızca 1 litresinin alınacağının söylendiği belirterek su miktarının en az yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

Denizli’de Orman Bölge Müdürlüğü’nün (OBM) projesi kapsamında Zeytinköy Mahallesi mevkiinde bulunan Zeytin Yaylası suyu kapalı sistemle taşınıyor. Yayla suyunun kurutulmasını istemeyen mahalle muhtarları, yayla sakinleri ve yaşam alanı savunucuları projeyi protesto etmek için yürüyüşler yapmıştı. Gerçekleşen protestolar ve proje detayları gazetemiz Evrensel’de geniş yer bulmuştu. Tepkilerin ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada projenin doğal hayatı olumsuz etkilemeyeceğini iddia etmişti. Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar ise gazetemize yaptığı açıklamada, su miktarının en az yarı yarıya düştüğünü ifade ederek tepki gösterdi. Orman Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamada 4 litrelik suyun yalnızca 1 litresini alacaklarını söylediklerini belirten Muhtar Serkan Kar kaynak suyunun son halini işaret ederek, “1/4 Mayıs ayındaki ölçümlere göreydi. Suyun ölçümünü şu an bilme imkânımız yok. Ama resimlere bakarsanız seviye en az yarı yarıya düşmüş durumda” şeklinde konuştu. Çevredeki vatandaşların halen tepkili olduğunu dile getiren Kar; Bölge Müdürlüğünün yaptığı kaynak suyunu taşıma çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Doğal göl yaklaşık 1,5 metre geri çekilmiş durumda, 4 gün önce 2000 metrelik hatta deneme suyu verildi ve göl daha da geri çekildi” dedi. Yayla suyunu kurutan yetkililere seslenen Kar, “Tarih sizi affetmeyecek!” diyerek tepki gösterdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:38

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