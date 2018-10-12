Ä°hraÃ§ edilen memur ceviz silkeliyor

Hakkari Belediyesi'nde 27 yÄ±l memurluk yaptÄ±ktan sonra KHK ile ihraÃ§ edilen Ã–mer NamoÄŸlu, kÃ¶ylerdeki ceviz aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± silkeleyerek geÃ§iniyor.

Hakkari Belediyesi’nde 27 yÄ±llÄ±k memur olan ve KHK’yle iÅŸten atÄ±lan Ömer NamoÄŸlu, eÅŸiyle birlikte köylerde ceviz aÄŸaçlarÄ±nÄ± silkeleyerek geçimini saÄŸlÄ±yor. Ceviz aÄŸaçlarÄ±nÄ± silkelemek için sabah saat 06.00’da iÅŸe baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ömer NamoÄŸlu, çaresizlikten dolayÄ± çok tehlikeli olmasÄ±na raÄŸmen ceviz silkme iÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 27 yÄ±l 9 ay belediyede memur olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen NamoÄŸlu, ihraç edilmesinin ardÄ±ndan ailesiyle büyük maÄŸduriyet yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Mezopotamya AjansÄ±’ndan Hamza Gündüz’ün haberine göre kimseye muhtaç olmamak için ceviz topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen NamoÄŸlu, eÅŸi ile birlikte çalÄ±ÅŸarak çocuklarÄ±nÄ±n geçimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Köy yollarÄ±yla birlikte arazilere giden yollarÄ±n tahrip olmasÄ±ndan kaynaklÄ± topladÄ±klarÄ± cevizleri akÅŸam ya sÄ±rtlayarak ya da el arabasÄ± ile mezraya taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten NamoÄŸlu, “Bu köylerde rahat bir yaÅŸam yok. Köy ve arazi yollarÄ± araçlarÄ±n geçmeyeceÄŸi bir durumda. Ben ve eÅŸim sabahÄ±n erken saatlerinde kalkÄ±p dallardan ceviz silkeliyoruz. Sonra eÅŸimle birlikte düÅŸürdüÄŸümüz cevizleri bir araya getirerek, akÅŸam 8-10 kilometre taÅŸÄ±yarak köye taÅŸÄ±yoruz. Bazen cevizleri el arabalarÄ±yla bazen de sÄ±rtÄ±mÄ±zda götürüyoruz. Biraz aÄŸÄ±r geldi ama kimseye muhtaç deÄŸilim o bile bize yeter.” dedi.

EÅžÄ° Ä°LE OMUZ OMUZA ÇALIÅžIYOR

EÅŸi iÅŸsiz kalÄ±ktan sonra birlikte köylerde ceviz toplayan Ruhavza NamoÄŸlu ise, eÅŸi ile birlikte bir dayanÄ±ÅŸma ortaya koyduklarÄ±nÄ± söyledi. ÇocuklarÄ±na bakabilmek için her iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten NamoÄŸlu, “EÅŸim iÅŸsiz. Bu yüzden o köylerde aÄŸaçlara çÄ±kÄ±p ceviz silkelerken ben de düÅŸen cevizleri topluyorum. Günde birkaç teneke ceviz topluyoruz. ÇocuklarÄ±mÄ±za bakabilmek için eÅŸimle omuz omuza vererek çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. BorçlarÄ±mÄ±z var ama hayat devam ediyor. Ne iÅŸ olsa birlikte yapÄ±yoruz” diye ifade etti. (Hakkari/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:33

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