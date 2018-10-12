Hata yine Ã–SYMâ€™nin dert yine Ã¶ÄŸrencinin!

Mardin'de Nur Sema Demir adlÄ± Ã¶ÄŸrencinini, Ã¼niversite sonuÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸti. HatayÄ± fark eden Demir ailesi, Ã–SYM'ye itirazda bulundu.

Ferit ASLAN

Mardin

Mardin’in Savur ilçesinde oturan Nur Sema Demir, 31 Temmuz’da açÄ±klanan üniversite sÄ±navÄ±nda, sayÄ±sal bölüm sorularÄ±ndan 253, sözelden 278 ve temel yeterlilik testinde 324 puan aldÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± puana göre tercih yapan Demir, 1 ay sonra açÄ±klanan yerleÅŸtirme sonucunda sayÄ±sal puanÄ±nÄ±n, ‘0’ olduÄŸunu ve 4 yÄ±llÄ±k bir fakülte beklerken, 18’inci tercihi olan 2 yÄ±llÄ±k Moda TasarÄ±mÄ± Bölümü’ne yerleÅŸtirildiÄŸini öÄŸrenince ÅŸok yaÅŸadÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra derslerdeki doÄŸru ve yanlÄ±ÅŸ soru sayÄ±sÄ±nÄ±n da deÄŸiÅŸtirildiÄŸini fark eden Demir ailesi, ÖSYM’ye itirazda bulundu.

Görsel: DHA

‘YERLEÅžTÄ°RMEYÄ° TEKRAR YAPIN’

ÖSYM’ye baÅŸvuran Nur Sema Demir dilekçesinde, 31 Temmuz 2018 tarihinde açÄ±klanan ve ekte sunduklarÄ± YKS sonuç belgesi ile yerleÅŸtirme yapÄ±lan 31 AÄŸustos 2018 tarihinde açÄ±klanan sÄ±nav sonuç belgesinde puanlar ve doÄŸru yanlÄ±ÅŸ soru sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmiÅŸ olduÄŸunun fark edildiÄŸi belirtilerek, “YukarÄ±da anlatÄ±lan durumlar göz önünde bulundurularak sonuç belgemin düzeltme ve yerleÅŸtirmenin tekrar düzenlenmesini dava hakkÄ±m saklÄ± kalmak ÅŸartÄ±yla tekrar düzenlenmesini talep ediyorum” dedi.

ÖSYM’DEN DEMÄ°R’E SKANDAL CEVAP

ÖSYM’den Demir’e gönderilen cevapta, 2018 YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) KÄ±lavuzundaki, ‘SÄ±nav ve yerleÅŸtirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar sonuçlarÄ±n ÖSYM tarafÄ±ndan elektronik ortamda açÄ±klandÄ±ktan sonra 10 gün içinde (sonuçlarÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± tarihten bir gün sonra baÅŸlamak üzere) baÅŸvurmalÄ±dÄ±r’ maddesi hatÄ±rlatÄ±larak, “Ä°tiraz isteÄŸiniz incelemeye alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r. 2018 YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) kayÄ±tlarÄ±mÄ±zda, sonucunda oluÅŸan puanlarÄ±nÄ±zda ve yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinizde herhangi bir deÄŸiÅŸiklik bulunmamaktadÄ±r. Bilgilerinize sunulur” denildi. Demir ailesi, yaptÄ±klarÄ± itirazdan sonuç alamayÄ±nca ÖSYM’ye bir kez daha itirazda bulundu. Dilekçede, bir ay ara ile açÄ±klanan iki ayrÄ± sonuç belgesindeki puanlarÄ±n ve doÄŸru yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸimi ile ilgili bilgi istenildi. Dilekçede, “31.07.2018 tarihinde açÄ±klanan ve çÄ±ktÄ±sÄ± alÄ±nan sÄ±nav sonuç belgesine itirazÄ±mÄ±zÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ancak, 31.08.2018 tarihinde açÄ±klanan yerleÅŸtirme ve yine çÄ±ktÄ±sÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sonuç belgesinin 31.07.2018 tarihli sÄ±nav sonuç belgesi ile aynÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± puanlarda azalma olduÄŸu gibi doÄŸru-yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nda da deÄŸiÅŸiklik olduÄŸu, itirazÄ±mÄ±zÄ±n yerleÅŸtirme yapÄ±ldÄ±ktan sonraki belgelerdeki farklÄ±lÄ±klarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p tarafÄ±mÄ±za bilgi verilmesi içindir” denildi.

DEMÄ°R AÄ°LESÄ°: MAÄžDUR OLDUK

Nur Sema Demir’in babasÄ± Gürkan Demir, kÄ±zÄ±nÄ±n sÄ±nav sonucuna göre tercih yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak yerleÅŸtirme sonuç belgesini aldÄ±klarÄ±nda bunun ilk sonuç belgesinden çok farklÄ± olduÄŸunu belirterek, “KÄ±zÄ±mÄ±n sayÄ±sÄ±l puanlarÄ± sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸ. SayÄ±sal puanlarÄ± sÄ±fÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± için 2 yÄ±llÄ±k bir okula yerleÅŸtirilmesi yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Ben kÄ±zÄ±mÄ± söz konusu okula göndermeyeceÄŸim. Ä°tirazÄ±mÄ±z, geç kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için kabul edilmediÄŸi söyleniyor ama itiraza neden olan sonuç 31 AÄŸustos’ta açÄ±klanan sonuçtur. KÄ±zÄ±m maÄŸdur edildi. Mahkemeye baÅŸvurucaÄŸÄ±z ama, sanÄ±rÄ±m ÖSYM, bu konuda sÄ±nav belgesinin incelenmesini de engelleme hakkÄ±na sahip. Olan benim kÄ±zÄ±ma oldu, yanlÄ±ÅŸ yüzünden 1 yÄ±lÄ± kayÄ±p oldu” diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:29

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