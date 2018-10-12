ABD KonsolosluÄŸu tercÃ¼manÄ± UluÃ§ay'Ä±n tahliye talebine ret

'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' iddiasÄ±yla yargÄ±lanan ABD KonsolosluÄŸu tercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay'Ä±n tahliye talebi reddedildi.

Mardin 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlÄ± terör örgütüne üye olmak' iddiasÄ±yla 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle tutuklu yargÄ±lanan ABD'nin Adana KonsolosluÄŸu'nda politik iÅŸler danÄ±ÅŸmanÄ± ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'Ä±n tahliye talebi reddedildi.

Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hakkÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmadan sonra açÄ±lan dava kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±lanan ABD'nin Adana KonsolosluÄŸu'nda politik iÅŸler danÄ±ÅŸmanÄ± ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay ile tutuksuz avukat Hüseyin Cangir'in yargÄ±lanmasÄ±na bugün devam edildi. Mardin 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden SEGBÄ°S ile katÄ±lan Hamza Uluçay, suçsuz olduÄŸunu, hakkÄ±nda istenen bütün bilgi ve belgelerin kendi lehinde olmasÄ±na raÄŸmen halen tutuklu olduÄŸunu söyledi. Uluçay, “Dosyaya konulan HTS kayÄ±tlarÄ±na göre sanki ben sürekli PKK ve FETÖ üyeleri ile telefon ile görüÅŸmüÅŸüm gibi bir algÄ± yaratÄ±lÄ±yor. Gelen evrakta benim eski tercüman olduÄŸum yazÄ±lÄ±yor. Bu doÄŸru deÄŸil, ben halen resmi olarak ABD Adana KonsolosluÄŸundaki görevim devam ediyor. Ben suçsuzum tahliyemi ve beratimi istiyorum” dedi.

AvukatlarÄ±n savunmasÄ±ndan sonra duruÅŸmaya ara veren Mardin 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Uluçay'Ä±n tutukluluÄŸuna devam kararÄ± vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.

ABD Adana Konsolosluk TercÃ¼manÄ± yeniden gÃ¶zaltÄ±nda

15 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YOR

Ä°ddianamede, Hamza Uluçay ve avukat Hüseyin Cangir hakkÄ±nda "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, 23 Åžubat'ta, Uluçay'Ä±n adresine operasyon düzenlemiÅŸ, ÅŸüpheli, adresinde ulaÅŸÄ±lamamasÄ± üzerine görev yaptÄ±ÄŸÄ± konsolosluk binasÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen Uluçay'Ä±n, terör örgütü PKK'nÄ±n sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlÄ± teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardÄ±ndan bölgeye giderek halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya yönelik provokatif giriÅŸimlerde bulunduÄŸu iddia edilmiÅŸ, ÅŸüphelinin evinde yapÄ±lan aramada 21 adet "B, C, D, F, G, K, L" serisi 1 dolar ele geçirilmiÅŸti.

SavcÄ±lÄ±ktaki sorgusunun ardÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, daha sonra savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine yeniden gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

3 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen Andrew Brunson tahliye edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 17:51

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