Papa, istismarÄ± Ã¶rtbas eden BaÅŸpiskoposun istifasÄ±nÄ± kabul etti

Katoliklerin lideri Papa Franciscus, ABD'de binden fazla Ã§ocuÄŸa dÃ¶nÃ¼k istismarÄ± Ã¶rtbas eden Kardinal Donald Wuerlâ€™in istifasÄ±nÄ± kabul etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuÄŸa cinsel istismarda bulunduÄŸunun ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, geçmiÅŸte bununla ilgili davayÄ± örtbas ettiÄŸi belirtilen Kardinal Donald Wuerl’in istifasÄ±nÄ± kabul etti.

Vatikan'Ä±n resmi haber sitesi Vatican News'de yayÄ±mlanan habere göre, Papa Franciscus, Washington BaÅŸpiskoposu Kardinal Wuerl’e hitaben bir mektup yazarak istifasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini bildirdi.

Mektupta, Wuerl'in istifa talebinin 21 Eylül'de kendisine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Papa, Kardinalin istifasÄ±nÄ± asil bir davranÄ±ÅŸ olarak niteledi ve kendisiyle gurur duyduÄŸunu söyledi.

Wuerl’in bu ÅŸekilde ‘ilahi projeyi’ kiÅŸisel herhangi bir projenin önünde tuttuÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulunan Papa, 77 yaÅŸÄ±ndaki Wuerl’den yerine halefi atanana kadar BaÅŸpiskoposlukta yönetici olarak kalmasÄ±nÄ± istedi.

ABD'DE BÄ°NDEN FAZLA ÇOCUÄžA CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMAR

ABD'nin Pennsylvania BaÅŸsavcÄ±sÄ± Josh Shapiro, iki yÄ±llÄ±k bir soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan çocuklara yönelik cinsel istismarlarÄ±n, Pennsylvania ve Vatikan'daki kÄ±demli kilise yetkililerince ‘sistematik’ bir ÅŸekilde örtbas edildiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarÄ±ndan beri çocuklarÄ± istismar ettiÄŸini belirterek, Roma Katolik Kilisesine baÄŸlÄ± yüzlerce rahibi binden fazla çocuÄŸa cinsel istismarda bulunmakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±.

Jüri, raporunda bazÄ± kayÄ±tlarÄ±n kaybolduÄŸunu ve cinsel istismar kurbanÄ± bazÄ± çocuklarÄ±n konuÅŸmaktan korktuÄŸu için tacize uÄŸrayanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n çok daha yüksek olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.

Ä°stismara uÄŸrayanlarÄ±n çoÄŸunun erkek çocuklar olduÄŸuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Washington BaÅŸpiskoposu Kardinal Wuerl’in de Pennsylvania eyaletindeki Pittsburg'da piskoposluk yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde çocuk istismarlarÄ±nÄ± örtbas ettiÄŸi belirtiliyor. (Vatikan/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 16:37

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