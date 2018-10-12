ABD'nin en iyi silah mÃ¼ÅŸterileri DoÄŸu ve BatÄ± Avrupa Ã¼lkeleri oldu

ABD, 2018 yÄ±lÄ±nda yine en Ã§ok silah satan Ã¼lke oldu. ABD'nin mÃ¼ÅŸterilerinin baÅŸÄ±nda Polonya, BelÃ§ika, Ä°sveÃ§, Almanya, Ä°ngiltere gibi Ã¼lkeler var.

ABD, bu yÄ±l 55,66 milyar dolar silah ihracatÄ± yaparken, "Rusya tehdidi" retoriÄŸine paralel olarak en çok satÄ±ÅŸÄ±n DoÄŸu Avrupa ülkelerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± dikkati çekti. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Savunma Güvenlik Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ± (SGIA), ABD’nin 2018 mali yÄ±lÄ±nda sonuçlandÄ±rÄ±lan silah satÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada bu mali yÄ±lda, geçen mali yÄ±la kÄ±yasla yüzde 33 artÄ±ÅŸla 55,66 milyar dolarlÄ±k dÄ±ÅŸ askeri satÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AçÄ±klamada, söz konusu miktarÄ±n 3,52 milyar dolarÄ±nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DÄ±ÅŸ Askeri Finansman ProgramÄ± kapsamÄ±nda silah satÄ±n alan ülkelere kredi saÄŸlayarak karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±, 4,42 milyar dolarÄ±nÄ±n ise ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan silah alan ülkelere saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bilgisi dikkati çekti. ABD makamlarÄ±, hangi ülkelere finansman saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamazken, silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± ülkeler raporu bir yÄ±l geriden yayÄ±mlanÄ±yor.

Ancak Anadolu AjansÄ±'nÄ±n SGIA tarafÄ±ndan Kongre’ye onay için gönderilen tebligatlardan derlediÄŸi bilgilere göre en çok silah satÄ±ÅŸÄ± BatÄ± ve DoÄŸu Avrupa ülkelerine yapÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: AA

SON BEÅž YILIN EN YÜKSEK ASKERÄ° SATIÅžI

ABD, 2017 mali yÄ±lÄ±nda 41,3 milyar dolar, 2016’da 33,6 milyar dolar, 2015’te 47 milyar dolar, 2014’te ise 34,2 milyar dolar dÄ±ÅŸ askeri ekipman satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±. Buna göre, Trump yönetiminin bu yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± silah satÄ±ÅŸÄ± son beÅŸ yÄ±lÄ±n en yüksek rakamÄ±na ulaÅŸtÄ±.

ABD'nin özellikle de Avrupa ülkelerine yaptÄ±ÄŸÄ± uçak ve helikopter satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n söz konusu artÄ±ÅŸÄ±n nedenlerinden biri olduÄŸu ifade ediliyor. 2018 mali yÄ±lÄ±nda BatÄ± ve DoÄŸu Avrupa ülkelerine yapÄ±lan 30 milyar dolardan fazla askeri satÄ±ÅŸ tebligatÄ± Kongre'nin onayÄ±na sunuldu.

BATI AVRUPA'YA 10 MÄ°LYAR DOLARLIK SATIÅž

Ocak ayÄ±nda Kongre'ye gönderilen tebligatta Belçika ile 6,53 milyar dolar deÄŸerinde 34 F-35A tipi savaÅŸ uçaÄŸÄ± için anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Almanya'ya 1,40 milyar dolar deÄŸerinde üç C-130 ve üç KC-130J tipi askeri nakliye uçaÄŸÄ± satÄ±ÅŸÄ±na onay verildi. AyrÄ±ca ÅŸubat ayÄ±nda Hollanda'ya 1,191 milyar dolar deÄŸerinde 28 AH-64D Apache tipi taaruz helikopteri satan ABD'nin, Ä°spanya'ya da nisan ayÄ±nda 1,3 milyar dolar deÄŸerinde 17 CH-47F Chinook tipi helikopter satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi. KayÄ±tlarda, Yunanistan ile F-16 filosunun V serisi olarak bilinen "70-72 Block" modernizasyonu için 2,4 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü. ABD'nin Ä°ngiltere'ye ise çeÅŸitli kalemlerde 1,31 milyar dolarlÄ±k askeri ekipman' satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

DOÄžU AVRUPA'YA 18 MÄ°LYAR DOLARLIK SÄ°LAH SATIÅžI

ABD Kongresi'nin "Rusya tehdidi" retoriÄŸine paralel olarak Trump yönetiminin en fazla silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± DoÄŸu Avrupa ülkelerine yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±. ABD yönetimi 2018 mali yÄ±lÄ±nda Ä°sveç, Finlandiya, Slovakya, Letonya ve Polonya'ya toplam 18,4 milyar dolarlÄ±k askeri malzeme satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±.

DoÄŸu Avrupa'ya yapÄ±lan satÄ±ÅŸ, toplam satÄ±ÅŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k üçte birine denk gelirken, buradaki en büyük pay 11,3 milyar dolar alÄ±m yapan Polonya'ya ait. SGIA tebligatlarÄ±na göre Polonya, ABD ile 10,5 milyar dolar deÄŸerinde "BirleÅŸik Hava ve Füze Savunma Sistemi" için anlaÅŸma yaptÄ±.

Küçük alÄ±mlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra VarÅŸova yönetimi, Washington ile 250 milyon dolarlÄ±k HIMARS roket sistemi, 250 milyon dolarlÄ±k da ileri seviye orta ölçekli havadan havaya AIM 120C tipi füze alÄ±mÄ± anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±. Slovakya'ya ise 2,91 milyar dolar deÄŸerinde 14 F-16V serisi savaÅŸ uçaÄŸÄ± satÄ±ÅŸÄ± yapan ABD, Ä°sveç ile 4 Patriot hava savunma sistemi ve bileÅŸenleri için 3,2 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Kongre'ye bildirdi. SGIA'ya göre, Finlandiya'ya da çeÅŸitli silah ve askeri sistemler için 804 milyon dolarlÄ±k satÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

ASYA'YA 8,5 MÄ°LYAR SATIÅž

ABD'nin Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik oluÅŸturduÄŸu algÄ±ya paralel olarak Hindistan, Japonya, Kore ve Avusturalya'ya 8,5 milyar dolar satÄ±ÅŸ yapmasÄ± dikkati çekti.

Kongreye iletilen tebligatlarda, Japonya'ya aralarÄ±nda 9 yeni nesil E-2D tipi keÅŸif ve erken uyarÄ± istihbarat uçaÄŸÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 3,4 milyar dolar deÄŸerinde satÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülürken Güney Kore'ye ise 6 PA-8 tipi keÅŸif uçaÄŸÄ± ve 64 Patriot-3 füzesi için toplam 2,6 milyar dolarlÄ±k satÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtirildi. Bunun yanÄ± sÄ±ra Hindistan'a 930 milyon dolar deÄŸerinde 6 AH 64 Apache tipi taaruz helikopteri satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Avusturalya'ya ise çeÅŸitli kalemlerde 1,14 milyar dolarlÄ±k askeri satÄ±ÅŸ Kongreye iletildi.

Trump göreve geldikten hemen sonra özellikle Körfez ülkelerine yönelik silah satÄ±ÅŸÄ±na hÄ±z vermiÅŸti. Bu yÄ±l ise ABD'den en az silah satÄ±n alan bölge Körfez bölgesi oldu. Körfezde en fazla silah alÄ±mÄ±nÄ± 2,2 milyar dolarla Suudi Arabistan yaparken, onu 1,57 milyar dolarla Katar takip etti, Katar'Ä± 1,3 milyar dolar ile Bahreyn izledi.

Trump, NATO ülkelerinin savunma harcamalarÄ± konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmemesi durumunda ABD'nin Avrupa'yÄ± korumayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:30

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