İki barış akademisyeninin dosyası birleşti

Barış akademisyenleri davasında iki akademisyenin daha dosyası birleşti.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bianet’in haberine göre, 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) Sabancı Üniversitesi’nden Öğr. Üyesi Tuğba Yıldırım ve Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Zeynep Yeşim Gökçe birinci duruşmalarında hazır bulundu. 29. ACM’nin Mustafa Çakar başkanlığındaki heyetinde Lyon-1 Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Tuna Altınel, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşen Candaş Bilgen, Prof. Dr. Şemsa Özar, Doç. Dr. Elif Aysimi Duman, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gencer Özcan, MEF Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ozan Erözden, Öğr. Gör. Dr. C.A. ve Bilgi Üniversitesi’nden G.D.’nin ilk celsede birleşen dosyaları görüldü. Akademisyenlerden Candaş-Bilgen, Altınel yurtdışında oldukları; Aysimi-Duman üniversitede görevli olduğu; G.D. ise raporlu olduğu için duruşmaya katılamadı. 29. ACM’de ikinci duruşması görülen Özar, C.A. ve Özcan savunmalarını yaptı. 30. ACM’de ilk duruşmaları görülen Yıldırım ve Gökçe’nin dosyaları mahkeme bünyesi diğer akademisyen dosyalarıyla birleştirildi. 29. ACM’de avukatların akademisyen dosyalarını 13. ACM’de devam dört akademisyenin dava dosyasıyla birleştirme talepleri reddedildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:35

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