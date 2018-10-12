Ã‡orlu tren kazasÄ±nda 'asÄ±l kusurlu' bulunan 4 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ã‡orlu tren kazasÄ± ile ilgili bilirkiÅŸi raporunda 'asÄ±l kusurlu' bulunan 4 gÃ¶revli mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 340 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±yla ilgili hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunda, 'kazanÄ±n meydana gelmesinde asÄ±l kusurlu' bulunan Demiryolu BakÄ±m Müdürü Turgut Kurt, Yol BakÄ±m OnarÄ±m Åžefi Özkan Polat, Hat BakÄ±m ve OnarÄ±m Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Åžefi Çetin YÄ±ldÄ±rÄ±m, mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DHA'da yer alan habere göre Çorlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu bilirkiÅŸi heyeti kazayla ilgili raporunu tamamladÄ±. BilirkiÅŸi heyetinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa sunduÄŸu raporda, TCDD 1'inci Bölge MüdürlüÄŸü HalkalÄ± 14'üncü Demiryolu BakÄ±m MüdürlüÄŸü'nde Demiryolu BakÄ±m Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol BakÄ±m ÅžefliÄŸi'nde Yol BakÄ±m ve OnarÄ±m Åžefi Özkan Polat, Yol BakÄ±m ÅžefliÄŸi'nde Hat BakÄ±m ve OnarÄ±m Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalÄ±ÅŸan ve geçen MayÄ±s ayÄ±ndaki yÄ±llÄ±k umumi muayene raporunda imzasÄ± bulunan ve Köprüler Åžefi Çetin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, 'kazanÄ±n meydana gelmesinde asÄ±l kusurlu' bulunduÄŸu kaydedildi.

Raporda kusurlu olduklarÄ± belirtilen Demiryolu BakÄ±m Müdürü Turgut Kurt, Yol BakÄ±m OnarÄ±m Åžefi Özkan Polat, Hat BakÄ±m ve OnarÄ±m Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Åžefi Çetin YÄ±ldÄ±rÄ±m, jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžüpheliler, jandarmadaki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Çorlu'da adliyeye çÄ±karÄ±ldÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nda ifadeleri alÄ±nan ÅŸüpheliler, 'adli kontrol' talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildi. Mahkeme, ÅŸüphelileri adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:24

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