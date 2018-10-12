Usain Bolt ilk kez golle tanÄ±ÅŸtÄ±

Avustralya'nÄ±n Central Coast Mariners futbol takÄ±mÄ±yla anlaÅŸan JamaikalÄ± sprinter Usain Bolt, ilk gollerini attÄ±.

Atletizm kariyerini noktaladÄ±ktan sonra kariyerini futbola yönlendiren JamaikalÄ± sprinter Usain Bolt, formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Avustralya'nÄ±n Central Coast Mariners takÄ±mÄ±nÄ±n Macarthur South West'i 4-0 yendiÄŸi dostluk maçÄ±nda iki gol attÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmada takÄ±mÄ±nÄ±n birinci ve ikinci golüne imza atarak tribünlerden büyük alkÄ±ÅŸ alan Bolt, aÄŸlarÄ± her sarstÄ±ÄŸÄ±nda meÅŸhur "yÄ±ldÄ±rÄ±m sevinci" kutlamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

MaçÄ±n ardÄ±ndan duygularÄ±nÄ± dile getiren 32 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z atlet, "Ä°lk ciddi sÄ±navÄ±mda iki gol attÄ±m. Güzel bir duygu. Buraya geldiÄŸim ve dünyaya geliÅŸimimi gösterdiÄŸim için mutluyum. Central Coast Mariners'de elimden gelenin en iyisini yaparak takÄ±ma katÄ±lmak istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

TakÄ±mÄ±yla aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana antrenmanlara çÄ±kan ve deneme süresi devam eden Bolt, baÅŸarÄ±lÄ± bulunmasÄ± halinde profesyonel sözleÅŸmeye imza atacak.

Olimpiyatlarda 8, dünya ÅŸampiyonalarÄ±nda ise 11 kez altÄ±n madalya aldÄ±ktan sonra atletizmi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kariyerine futbol sahalarÄ±nda devam etme kararÄ± verdiÄŸini açÄ±klayan Bolt, Almanya, Norveç ve Güney Afrika takÄ±mlarÄ±nda da antrenmanlara çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:24

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