ErdoÄŸanâ€™dan MenbiÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±: GereÄŸi yapÄ±lacak

Isparta'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¼ndeminde yerel seÃ§imler vardÄ±. ErdoÄŸan ayrÄ±ca MenbiÃ§â€™e operasyon sinyali verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreni için gittiÄŸi Isparta'da çeÅŸitli temaslarda bulundu. Valilik ziyaretinin ardÄ±ndan törende konuÅŸan ErdoÄŸan, Menbiç'e operasyon sinyali verdi. ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

MENBÄ°Ç'E OPERASYON

“AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlÄ± adÄ±mlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'Ä±n kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coÄŸrafyalarda terör örgütlerine kan kusturuyoruz.

Åžimdi de Münbiç'te kanallar açÄ±yorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarÄ± hazÄ±rladÄ±k, gelin defin merasimini yapÄ±n' Oraya da girilecek.

Münbiç için bize söz verdiler, '90 günde burayÄ± terk edeceÄŸiz' dediler, terk etmediler. GereÄŸi yapÄ±lacak.”

YEREL SEÇÄ°MLER

Türkiye'nin geleceÄŸinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapÄ± kulluÄŸu yapan hiç kimseye yer yoktur. Bölücü örgütün belediye baÅŸkanÄ± tayin etmesine de belediye imkanlarÄ±nÄ±n ÅŸehir eÅŸkiyalarÄ±na peÅŸkeÅŸ çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz.

EKONOMÄ°K KRÄ°Z

KalkÄ±nmadan, istihdamdan, sosyal yardÄ±mlardan taviz vermediÄŸimiz gibi tasarruf politikalarÄ±mÄ±zdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceÄŸiz.

(McKinsey) Herkesin gözü önünde yaÅŸanan bir hadiseyi siyasi rant devÅŸirmek için eÄŸip büken, memleketin üzerine 'acÄ± sakÄ±z gibi yapÄ±ÅŸan' bir ana muhalefete sahibiz.

CHP, geçmiÅŸlerindeki ekonomik mandacÄ±lÄ±k lekesini temizlemek yerine, bir de utanmadan ekonomik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k dersi vermeye yelteniyorlar. BunlarÄ±n tarihi kimi zaman Mussolini'nin faÅŸist rejimine selam göndermelerle, kimi zaman Nazi Almanya'sÄ±na övgülerle kimi zaman da Amerikan bayraÄŸÄ±yla poz vermelerle doludur."

HER SEÇÄ°M ÖNCESÄ° SINIRÖTESÄ° OPERASYON GÜNDEMÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n gündeme getirdiÄŸi Menbiç operasyonu ve yaklaÅŸÄ±k 6 ay sonra gerçekleÅŸtirilecek yerel seçimler; akÄ±llara bundan önceki referandum ve seçimleri getirdi. 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nÄ±n hemen ardÄ±ndan 16 Nisan 2017'de BaÅŸkanlÄ±k sistemi referandumuna gidilmiÅŸti. 20 Ocak 2018'de baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekâtÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 24 Haziran'da ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Genel seçimler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:52

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