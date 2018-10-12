RTÃœK'ten Ã¼yesine saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu, (RTÃœK) Hamit Ersoy'a trafik kazasÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Hamit Ersoy’un geçirdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucunda saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ± ve kolunun kÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine RTÜK’ten açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “Üst Kurul Üyemiz Doç. Dr. Hamit Ersoy 8 Ekim 2018 Pazartesi günü trafikte seyrederken üç kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± neticesinde yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. OlayÄ±n faili olduklarÄ± belirlenen iki kiÅŸi emniyet güçlerince yakalanarak tutuklanmÄ±ÅŸ, bir kiÅŸi de aranmaktadÄ±r. Üst Kurul olarak bu menfur olayÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, Üyemize acil ÅŸifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur.”

RTÜK üyesi Hamit Ersoy, Ankara Anadolu BulvarÄ±'nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Kolu kÄ±rÄ±lan Ersoy'u darbeden 2 kiÅŸi, Yenimahalle Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lar sevk edildikleri mahkemece tutuklandÄ±.

RTÜK BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 8 Ekim Pazartesi akÅŸamÄ± ayrÄ±larak kendi kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸirket aracÄ±yla Anadolu BulvarÄ±'nda seyreden Ersoy'un otomobiline, Aydan Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta beklerken arkadan gelen plakasÄ±z otomobil çarptÄ±.

Ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ersoy'un sol kolunda kÄ±rÄ±k olduÄŸu tespit edildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:10

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