Londraâ€™da 10 Ekim anmasÄ±: Bu ÅŸekilde bitirilmesine izin vermeyeceÄŸiz

10 Ekim Ankara KatliamÄ± davasÄ± avukatÄ±: DavanÄ±n bu ÅŸekilde bitirilmesini kabul edemeyiz. Devletin rolÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼recek.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n 3. yÄ±ldönümünde Tottenham’daki Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde anma toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. KalabalÄ±k bir katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu ve DAY MER Yönetim Kurulu üyesi Arif BektaÅŸ’Ä±n yönettiÄŸi toplantÄ±ya 10 Ekim DavasÄ± Avukat Komisyonu Üyesi Avukat Erkan S. Ünüvar konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.

‘MAHKEME SUNULAN DELÄ°LLERÄ° DÄ°KKATE ALMADI’

Avukat Erkan S. Ünüvar da dava süreciyle ilgili bilgiler verdi: “OlayÄ±n ertesinde ilk toplandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Türkiye’nin en büyük davasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± öngörmüÅŸtük. Deliller üstünkörü toplandÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduk. Bundan dolayÄ± sonucun nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± da kestirebiliyorduk. Bizim stratejimiz devletin bu saldÄ±rÄ±daki rolünü açÄ±ÄŸa çÄ±karmaktÄ±. Çünkü baÅŸkent Ankara’da böylesi büyük organize bir saldÄ±rÄ±nÄ±n devlet desteÄŸi olmaksÄ±zÄ±n olmasÄ± mümkün deÄŸildi. Bu davanÄ±n asÄ±l faillerinin siyasi iktidarla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu öngördük. Ä°kinci bir nokta da biz yargÄ±lananlarÄ± devlete karÅŸÄ± deÄŸil insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bir suç olduÄŸunu savunduk. Ä°nsanlÄ±k suçun zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramasÄ± mümkün olmayacaktÄ±. Ne yazÄ±k ki mahkeme bu baÅŸvurumuzu es geçti. Üçüncüsü sanÄ±k sandalyesindekileri gerçek faillerin ancak bir kÄ±smÄ± olduÄŸunu söyledik. Öbür türlü gerçek failler ortaya çÄ±kacaktÄ±. Ä°ddianame açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nda suçun oluÅŸmasÄ±nda kameralara yakalanan x ve y diye tanÄ±mlanan kiÅŸiler vardÄ±. Bu kiÅŸiler ileri teknolojiye raÄŸmen saptanmadÄ±. Bunun bilinçli bir karartma çabasÄ± olduÄŸunu süreç içinde gördük. AyrÄ±ca savcÄ±lÄ±k sanÄ±klarÄ±n geçmiÅŸ davalarÄ±na bile bakmamÄ±ÅŸ. Ä°ddianame saldÄ±rÄ±yÄ± 5-6 bir arkadaÅŸÄ±n eylemi gibi gösteriyordu."

IÅžÄ°D ÖRGÜTLENMESÄ° DEVLETÄ°N DOSYALARINDA

ZanlÄ±larÄ±n devlet tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini ancak herhangi bir giriÅŸimde bulunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ünüvar, "Ankara KatliamÄ± öncesinde Antep düÄŸün katliamÄ±nda önceden müdahale edilseydi, pek çok olay önlenebilirdi. SanÄ±klara her ne hikmetse önceki suçlularÄ±ndan dolayÄ± bir ÅŸey yapÄ±lmÄ±yor. Antep’teki IÅžÄ°D örgütlenmesi devletin dosyalarÄ±nda olmasÄ±na karÅŸÄ±n hiçbir ÅŸey yapÄ±lmamÄ±ÅŸ" dedi.

Avukat Erkan S. Ünüvar, mahkemenin davayÄ± hÄ±zla karara baÄŸlamasÄ±na da tepki gösterdi: "Davadaki 9 sanÄ±k hakkÄ±nda rekor ceza, asÄ±l failleri saklamaya yönelikti. Mahkeme iddianameye sadÄ±k kaldÄ± ve bizim baÅŸvuru sunduÄŸumuz delilleri dikkate almayarak bir an önce davayÄ± bitirmek istedi. DavanÄ±n bu ÅŸekilde bitirilmesini kabul edemeyiz. Bu dosyalardaki devletin rolünü açÄ±ÄŸa çÄ±karma çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sürecektir.” (Londra/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:34

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