HDP: YarÄ±n da MHP kandÄ±rdÄ± diyecekler

HDP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§, Meclisâ€™te dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partilerinin üye ve yöneticilerine yönelik operasyonlarÄ±n yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± engellemek için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Daha önce Gülen Cemaatiyle birlikte yapÄ±lan bu tür operasyonlarÄ±n, bugün MHP ortaklÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Oluç, “Dün 'cemaate inandÄ±k, kandÄ±rÄ±ldÄ±k' diyenler, yarÄ±n 'MHP’ye inandÄ±k kandÄ±rÄ±ldÄ±k' diyeceklerdir” dedi.

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Partilerinin gözaltÄ± ve tutuklama furyasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten Oluç, HDP Milletvekili Leyla Güven'ün de halenm cezaevinde tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Meclis BaÅŸkanÄ±’na çaÄŸrÄ±da bulunan Oluç, “YargÄ± ve kolluk güçleri SayÄ±n Güven’e karÅŸÄ± anayasal suç iÅŸliyorlar. YargÄ±lamanÄ±n sürmesi de, evinin basÄ±lmasÄ± da, aÄŸÄ±r bir taciz ortamÄ±nÄ±n yaratÄ±lmasÄ± da büyük bir suçtur. SayÄ±n Leyla Güven’in durumu ile ilgili Meclis üzerine düÅŸeni yapmalÄ±dÄ±r” dedi.

'SEÇÄ°M ÇALIÅžMALARIMIZI ENGELLEMEK Ä°STÄ°YORLAR'

HDP'ye yönelik operasyonlarda il-içe yöneticilerinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Oluç, 24 Haziran seçimlerinde HDP kampanyasÄ±nda çalÄ±ÅŸan kiÅŸilerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. OperasyonlarÄ±n doÄŸrudan doÄŸruya HDP’nin yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± engellemek için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Oluç, “AKP-MHP koalisyonu ÅŸu gerçeÄŸi görmüÅŸtür; kayyum atadÄ±klarÄ± 95 belediyede 24 Haziran’daki seçim sonuçlarÄ± hiç de onlarÄ±n beklediÄŸi gibi olmamÄ±ÅŸtÄ±r. GeçtiÄŸimiz günlerde, ErdoÄŸan 'seçerseniz yeniden kayyum atarÄ±z' tehdidinde bulunmuÅŸtur. Ama ilçelerde mahallelerde görülmüÅŸtür ki halk bu tehdide de pabuç bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±r. 'O zaman ne yapalÄ±m, seçime kadar saldÄ±ralÄ±m' demiÅŸlerdir. Yani 'Kürt halkÄ± iradesini seçmesin, oylarÄ±nÄ± kullanamasÄ±n' demektedirler” diye konuÅŸtu.

Yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Oluç, halkÄ±n operasyonlara raÄŸmen mutlaka Kürt illerinde iradesini göstereceÄŸini söyledi. Daha önce Gülen Cemaatiyle birlikte yapÄ±lan bu tür operasyonlarÄ±n, bugün MHP ortaklÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Oluç, “Dün 'cemaate inandÄ±k, kandÄ±rÄ±ldÄ±k' diyenler, yarÄ±n 'MHP’ye inandÄ±k kandÄ±rÄ±ldÄ±k' diyeceklerdir” dedi.

‘TASARRUF HALKA YAPTIRILACAK, KRÄ°ZÄ°N FATURASI HALKA ÖDETÄ°LECEK

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2019 bütçesinin neredeyse 3 kat artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Oluç, “Hani israf ekonomisine son verilecekti, hani tasarruf yapÄ±lacaktÄ±?” diye sordu. Bununla da yetinilmyerek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± örtülü ödeneÄŸin 2013-2015 arasÄ±nda 17 kat artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Oluç, yasal düzenlemelerle örtülü ödenek üzerinden SayÄ±ÅŸtay denetiminin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±n söyledi. Büyük tasarruf laflarÄ±nÄ±n söylendiÄŸi bu günlerde örtülü ödeneÄŸin 16 buçuk milyar TL’ye çÄ±kmasÄ±nÄ±n kabul edilemeyeceÄŸini ifade eden Oluç, “Demek ki tasarruf yapÄ±lmasÄ± öngörülen halkÄ±n ekmeÄŸi, emekçilerin, esnafÄ±n, çiftçinin gelirleridir. Tasarruf halka yaptÄ±rÄ±lacak, krizin faturasÄ± halka ödetilecek” dedi.

'BRUNSON DAVASI PAZARLIK DAVASIDIR'

BasÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda süren Rahip Brunson duruÅŸmasÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Oluç, “Dava devam ediyor ama uluslararasÄ± arenada Türkiye ile gizli anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Halkbank cezasÄ±nÄ±n minimuma inmesi papazÄ±n da aÅŸamalÄ± ya da direkt serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± söyleniyor. Bu bir hukuk davasÄ± deÄŸil, bu bir pazarlÄ±k davasÄ± ve bugün önümüzdeki dakikalarda bunun sonucunu göreceÄŸiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:00

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