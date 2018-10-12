SES: Hastaneler malzeme alamayacak hale geldi

Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası (SES), kriz gerekçesiyle hastanelerde tasarrufa gidilmesine tepki gösterdi.

SES, ekonomik krizin sağlık ve sosyal hizmetler alanına ödetilmesine ilişkin sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kamu hastanelerinin mazeleme alamaz duruma geldiğini belirten SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, “Kalp damar tıkanıklığı yüzde 70'i geçtiğinde, safra kesesi hastalığı sarılığa neden olduğunda, kalp ritim bozukluğu kapak değişimi yapılmadığı, pil takılmadığı için pıhtı oluşup felce neden olduğunda ancak o zaman insanlar sağlık hizmeti almayı hak etmektedir” dedi.

Kara, ekonomik krizin herkesin hayatını derinden etkilediğini söyleyerek, açıklanan yeni ekonomik program ile kamu harcamalarının sınırlandırılacağına dikkat çekti. AKP İktidarı'nın 16 yılda, özel sektör borçlanmasını 10, hane halkı borçlanmasını 83 kat arttırdığını kaydeden Kara, “Dahası kamu kurumlarının bütçeden aldığı pay, AKP’nin siyasi tercihlerine göre belirlendi. Bütçeden kamu kurumlarına ayrılan payın nasıl kullanıldığın bir kısmı da Sayıştay Raporları'nda açığa çıkmıştır” dedi.

HASTANE KİRALARI DOLAR ÜZERİNDEN ÖDENİYOR

Şehir hastanelerinde muhasebe kayıtları düzgün tutulmadığı gibi Adana ve Mersin Şehir Hastaneleri henüz inşaat halindeyken şirketlere yer ve bahçe bakım hizmeti ödenmeye başlandığını belirten Kara, “Diğer taraftan da sağlık hizmet sunumuna hiç bir faydası olmadığı gibi hastalar için de türlü zorluklara neden olan, işlevsiz Şehir Hastanelerine her ay dolar kuruna bağlı kira olarak ödenmektedir. 29 Ekim’de açılacağı duyurulan Bilkent Şehir Hastanesi’nin aylık kirası 1,5 milyon TL’dir” diye konuştu.

STAJYERİN YEMEĞİNDEN 'TASARRUF'

Stajyer öğrencilerin ve intörnlerin hastanelerde ücretsiz yemek yemesinin Sağlık Bakanlığı’nın emri ile yasaklandığına dikkat çeken Kara, “Geleceğin sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bugünden açlığa mahkum edilmektedirler. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin döner sermayeden aldıkları payın kısılması ya da tamamen ortadan kaldırılması ile de devam ediyor” dedi.

DÖNER SERMAYEDEN VERİLEN ÜCRETLER AZALDI

Üniversite hastanelerinin büyük bir bölümünde döner sermaye ödemelerinin sıfırlandığını, nöbet ücretlerinin ödenmediğini aktaran Kara, “Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde ise döner sermaye ödentilerinde büyük oranda düşüşler olmuştur. Örneğin; İstanbul’daki bir hastanede bir uzman hekim Temmuz ayında ortalama 5 bin TL döner sermaye ücreti alırken, Ağustos ayında bu ücret 3 bin 200 TL’ye düşmüştür. Yine aynı hastanede bir asistan hekim Temmuz ayında ortalama 1200 TL döner sermaye ücreti alırken Ağustos ayında 30 TL, bir hemşire Temmuz ayında ortalama 703 TL döner sermaye ücreti alırken Ağustos ayında 17 TL almıştır” diye konuştu.

Kamudan yapılacak 60 milyonluk tasarrufun 10 milyonunun sağlık ve sosyal alanından yapılacağına dikkat çeken Kara, “Zaten krizin ilk belirtileri sağlık alanında olmuş, ilaca ulaşımda yaşanan sıkıntılar medyaya yansımıştır. Kanser hastaları ecza depolarının kapılarını aşındırmaya başlamış, bu durumu duyuran, önlem alınmasını isteyen sendikamız yöneticileri ise yandaş basın tarafından hedef gösterilmiş, darağacında sallandırılmakla tehdit edilmiştir! Kamu hastaneleri malzeme alamayacak hale getirilmiştir” dedi.

HAYATİ DURUMA GELİNCE Mİ SAĞLIK HİZMETİ ALACAKLAR?

Hastane yöneticileri tarafından yapılan “ameliyatları erteleyin” talimatlarını da değerlendiren Kara, “Bir fıtık boğulduğunda, kalp damar tıkanıklığı yüzde 70'i geçtiğinde, safra kesesi hastalığı sarılığa neden olduğunda, kalp ritim bozukluğu kapak değişimi yapılmadığı, pil takılmadığı için pıhtı oluşup felce neden olduğunda ancak o zaman insanlar sağlık hizmeti almayı hak etmektedir” dedi. Krizin faturasının sağlık ve sosyal hizmet alanlara kesilmesinin engellenmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Kara, “Sağlık ve sosyal hizmet sunumunu engelleyecek tasarruflardan vazgeçilmesini istiyoruz”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 14:56

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