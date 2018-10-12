KadÄ±n avukatlar cinsiyet kÃ¶rÃ¼ olmayan bir baro istiyor

Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Ã‡aÄŸdaÅŸ Avukatlar grubundan kadÄ±n avukatlar, baro seÃ§imlerini ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme aldÄ±.

Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar (ÖÇAV) grubundan kadÄ±n avukatlar, yaklaÅŸan baro seçimlerini ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndaki sorunlarÄ± konuÅŸtu. Ankara Barosu EÄŸitim Merkezi'nde bir araya gelen kadÄ±n avukatlar, “KadÄ±n Avukatlar Erkek Egemen Olmayan Bir Baro ve EÅŸitlik için BuluÅŸuyor, Sen de Gel” baÅŸlÄ±klÄ± toplantÄ±larÄ±nda, 2018 Baro seçimlerinde “kadÄ±n avukatlar olarak ne yapabiliriz”i tartÄ±ÅŸtÄ±lar. KadÄ±n avukatlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, stajyer genç avukatlar ve hukuk öÄŸrencileri de buluÅŸmaya katÄ±ldÄ±. HDP Ä°stanbul Milletvekilleri Züleyha Gülüm ve Oya Ersoy da etkinlikte yer aldÄ±.

KADIN AVUKATLAR MESLEK HAYATLARINDA AYRIMCILIK YAÅžIYORLAR

KadÄ±n avukatlar, adliyelerde, icra dairelerinde, ceza evlerinde, iÅŸ ararken ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Bu alanda sözlü ve fiziksel tacize uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± da belirten avukatlar, “KadÄ±n savunmasÄ±nÄ± güçlendirmek, cinsiyet körü olmayan bir baro kurmak için biz varÄ±z” dedi. Listelerde kadÄ±nlarÄ±n çokluÄŸu ile göze çarpan ÖÇAV grubundan kadÄ±n avukatlar, seçimlere hazÄ±rlanÄ±rken kadÄ±n ve genç avukatlarÄ±n da kendi talepleriyle broÅŸür bastÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸma yürüttüklerini dile getirdi.

Geçen dönemi deÄŸerlendiren ÖÇAV Disiplin Kurulu AdayÄ± Sevinç HocaoÄŸullarÄ±, önceki seçimlerde kadÄ±n avukatlar olarak iki önergeyi kabul ettirdiklerini söyleyerek, “Bundan sonraki adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± beraber belirleyelim” dedi.

'RENKLÄ°YÄ°Z, KADINIZ BAÅžARABÄ°LÄ°RÄ°Z'

Yine ÖÇAV Disiplin Kurulu AdaylarÄ±ndan Ä°lke IÅŸÄ±k, “Bugün broÅŸürleri daÄŸÄ±tÄ±rken ne kadar genç ve çok kadÄ±n var, tepkisi aldÄ±k”dedi. AvukatlarÄ±n cinsiyetçi konuÅŸmamalarÄ±, savunma yapmamalarÄ± konusunda adÄ±m atarak, kadÄ±n avukatlarÄ±n baroda rahatlÄ±kla kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamÄ±n saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren IÅŸÄ±k, “Biz seçim için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, gayet güzeliz, renkliyiz, kadÄ±nÄ±z. BaÅŸarabiliriz” diye konuÅŸtu.

AVUKATLARA TOPLUMSAL CÄ°NSÄ°YET EÅžÄ°TLÄ°ÄžÄ° DERSÄ° VERÄ°LMELÄ°

Avukat AyÅŸe Çelik ise, erkek avukatlarÄ±n toplumsal cinsiyet eÄŸitimi almalarÄ±nÄ±n ÅŸart olduÄŸunu söyledi. YargÄ± alanÄ±nÄ±n özellikle kadÄ±nlar için her gün daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çelik ise, “YargÄ±tay kararÄ± ile kadÄ±n haklarÄ± elimizden gidiyor. Eskiden bir günde alabildiÄŸim koruma kararÄ±nÄ± ÅŸimdi 15 günde zor alÄ±yorum”dedi.

Söz alan stajyer genç avukatlar ve hukuk öÄŸrencileri ise okul sÄ±ralarÄ±ndan baÅŸlayarak toplumsal cinsiyet ve eÅŸitlik derslerinin verilmesi gerektiÄŸini belirterek, özellikle bu eÄŸitimlerin barodada olmasÄ± gerektiÄŸini ifade ettiler. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 14:46

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