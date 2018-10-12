Bursa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Bursa Ä°negÃ¶lâ€™de sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ± nedeniyle 4 kiÅŸi zehirlendi.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde, sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen aynÄ± aileden 4 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KÄ±rsal Yeniceköy Mahallesi'nde Samet B. (30), YaÄŸmur B. (22), YiÄŸit B. (6) ve Aysima B. (1), sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendi. Durumu fark eden Samet B, eÅŸini ve çocuklarÄ±nÄ± evden çÄ±kardÄ±ktan sonra 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardÄ±m istedi. Olay yerine gelen ekiplerce karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendikleri belirlenen 4 kiÅŸi, Ä°negöl Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Hastanelerde tedavileri süren aile bireylerinin hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (Bursa/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 14:44

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