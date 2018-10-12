Kendisini bÄ±Ã§aklayan erkeÄŸin tahliyesine isyan: Ã–lmem mi gerekiyor?

Adana'da kendisinden ayrÄ±lmak isteyen eÅŸini 9 yerinden bÄ±Ã§aklayan erkek tahliye edildi, kadÄ±n ise duruma isyan etti: Ä°lla Ã¶lmem mi gerekiyor?

Adana'da kendisinden ayrÄ±lmak isteyen eÅŸini 9 yerinden bÄ±çaklayarak aÄŸÄ±r yaralamaktan 41 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 14 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Serkan TaciroÄŸlu'nun cezasÄ± 4,5 yÄ±la indirildi. Kararla birlikte de tahliye edildi. TaciroÄŸlu'nun eski eÅŸi Dilek Gülener, karara "Ä°llaki ölmem mi gerekiyordu?" diye tepki gösterdi.

Kasten öldürme suçundan 41 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanan TaciroÄŸlu'nun davasÄ± Adana 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. SavcÄ±nÄ±n Serkan TaciroÄŸlu'nun cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ± ve tutukluluk halinin devamÄ± talebini reddeden 1. AÄŸÄ±r Ceza Dairesi, olayÄ±n 'yaralama' suçunu oluÅŸturduÄŸunu belirterek, cezayÄ± 4.5 yÄ±l olarak açÄ±kladÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verdi.

Mahkemenin kararÄ±na tepki gösteren Dilek Gülener, "Bu insan artÄ±k dÄ±ÅŸarda. AldÄ±ÄŸÄ± cezayÄ± yatmasÄ± için ya da daha çok ceza almasÄ± için illaki benim ölmem mi lazÄ±mdÄ±? Bu insan, madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±, uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± bir insan. Eski korkular, eski hayat devam edecek. Bana bir ÅŸey yapacak mÄ±? diye yine korku içinde yaÅŸayacaÄŸÄ±m." dedi.

Eski eÅŸinin kendisine zarar vermesinden korktuÄŸunu söyleyen Gülener, ÅŸöyle devam etti: "Madem o insan 9 yerimden bÄ±çakladÄ±, bu cezayÄ± yatÄ±rmadÄ±lar, izin vermediler, serbest bÄ±raktÄ±lar. Peki benim karÅŸÄ±ma gelip bana zarar vermek istediÄŸi zaman, ben de aynÄ± ÅŸekil o insana zarar verirsem, beni de böyle serbest bÄ±racaklar mÄ±?"

Mahkeme sürecinde hakimin kendisini dinlemediÄŸini ifade eden Dilek Gülener, "Hakim hiç beni dinlemedi hatta dava bittikten sonra 'Serkan seni serbest bÄ±rakÄ±yorum, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±n zaman yaramazlÄ±k yapma' diye gülümseyerek ifade etti. Bu tamamen bana yapÄ±lan bir haksÄ±zlÄ±k. Ben davanÄ±n sonuna kadar arkasÄ±nda olacaÄŸÄ±m, her türlü mücadelemi vereceÄŸim." dedi.

Gülener kararÄ± YargÄ±tay mahkemesine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YargÄ±tay onun cezasÄ±nÄ± bozduysa ben de YargÄ±tay'a tekrar kararÄ± göndereceÄŸim, bozulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±m. Yeniden bir mahkeme açÄ±lacak. O mahkemede ben herkese sesleniyorum, benim yanÄ±mda olunsun. Çünkü maÄŸdur olan benim ÅŸiddete maruz olan benim, her türlü kötülük çeken, gören benim benim" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 13:59

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