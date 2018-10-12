â€˜Elifâ€™ belgeseli paylaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±: Daha Ã§ok kiÅŸiye dokunabilsin diye

10 Ekim 2015’te Ankara GarÄ± önünde yaÅŸanan ve 103 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlere adanan ‘Elif’ belgeseli internetten paylaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±. Katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Elif KanlÄ±oÄŸlu’nun yaÅŸamÄ±na farklÄ± pencerelerden bakan belgesele iliÅŸkin yönetmenleri Elif Ergezen ve Emre KanlÄ±oÄŸlu da açÄ±klama yaptÄ±. Ergezen ve KanlÄ±oÄŸlu’nun açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

“10 Ekim 2015 tarihinde ‘Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi’ Mitingi için Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gelmiÅŸ herkes, bu ülkenin geleceÄŸi ve umuduydu. Ankara GarÄ± önünde IÅžÄ°D'in gerçekleÅŸtirdiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da öldürülen 103 kiÅŸiyle beraber biz sadece kardeÅŸ, evlat, arkadaÅŸ, eÅŸ yitirmedik; tanÄ±dÄ±kça daha iyi kavrÄ±yoruz ki biz aynÄ± zamanda bu ülkenin en güzel insanlarÄ±nÄ± kaybettik. Ve iÅŸte Elif de onlardan biri... OnlarÄ± iyi tanÄ±mak, neden öldürüldüklerini de daha anlaÅŸÄ±lÄ±r kÄ±lÄ±yor. Bu nedenle öldürülen her bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z için bir belgesel yapma çaÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±larak biz de Elif'i size anlatmak istedik. Filmi beraber izleyip yüz yüze ‘Elif’ sohbetleri yapmakla bir yÄ±l geçti... Åžimdi de daha çok insana ulaÅŸmasÄ± için filmi internetten paylaÅŸÄ±yoruz. Böylece Elif onu tanÄ±yan herkesin yaÅŸamÄ±na dokunmaya devam edebilsin istiyoruz. KatliamÄ±n birinci yÄ±l anmasÄ±nda Elif'in annesi “Bir yÄ±l öncesine kadar Elif benimdi, ÅŸimdi herkesin” diyordu. Elif hepimizin. 103 canÄ±n 103'ü de bizim! AnÄ±larÄ±na saygÄ± ve sevgiyle...” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 13:34

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