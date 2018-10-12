KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: HiÃ§ bir parti CHP'li belediyelerin eline su dÃ¶kemez

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlerde Ankara ve Ä°stanbul alacaÄŸÄ±z.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu , Ankara 'da belediye baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±

* "Ben ÅŸunu özgüvenle söylüyorum, yerel yönetimlerde hiç bir parti CHP'li belediyerin eline su dökemez. Yerel yönetimler bize kÄ±zabilirler, yanlÄ±ÅŸ bulabilirler. Yerel yönetimler deyince, metro deyince akla CHP gelir. Ankara'da, Ä°stanbul'da , Ä°zmir'de metro temelini atanlar CHP'li belediyeler."

* “Ä°lk yayalaÅŸtÄ±rma uygulamalarÄ±nÄ± da CHP baÅŸlattÄ±. Ne verdiler Ä°stanbul'a. ÇÄ±ktÄ± Saray'daki zat 'Ä°stanbul'a ihanet ettik' dedi. CHP'li hiçbir belediye baÅŸkanÄ± kendi yönettiÄŸi kente ihanet etmemiÅŸtir.”

* "CHP'nin olduÄŸu belediyelerde vatandaÅŸlar huzur içindedir. Dört mevsimin güzelliÄŸini yaÅŸarlar. Karabasan gibi çökmez bir kent CHP'li belediyelerde. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kapÄ±larÄ±mÄ±z açÄ±ktÄ±r. Bütün ibadethaneler tertemizdir. DolayÄ±sÄ±yla biz belde halkÄ± nasÄ±l yaÅŸamak istiyorsa öyle hizmet vermeyi temel ilke edinen bir kültürden geliyoruz.

* "Bütün bunlar yapÄ±lÄ±rken CHP'li baÅŸkanlarÄ±n baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu da ekleyelim. Biz hizmet ederken iktidar müfettiÅŸ üzerine müfettiÅŸ gönderiyor. Bizim geleneÄŸimizde halka hesap vermek vardÄ±r. Her kuruÅŸun hesabÄ±nÄ± vermek bizim görevimizdir zaten."

* "Yerel seçimlere önemli hedefler koyduk. Önümüzdeki süreçte BalÄ±kesir, UÅŸak, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Ankara ve Ä°stanbul dahil alacaÄŸÄ±z."

*"Önümüzdeki seçimlerde Ankara ve Ä°stanbul alacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul 20 yÄ±ldÄ±r yenip yenip bitirilemiyorsa Ä°stanbul’a tarihi kimliÄŸini kazandÄ±rmak bizim boynumuzun borcudur."

*"Sen bulunduÄŸun kentin BeÅŸiktaÅŸ, SarÄ±yer, Çankaya, MuÄŸla gibi mi olsun istiyorsun tereddütsüz yapacaÄŸÄ±n tek ÅŸey var CHP'ye oy vermek. Göreceksin farkÄ±. Nerede bir CHP'li belediye varsa orada huzur var."

*"Biz kimlerle ittifak yapacaÄŸÄ±z öncelikle AKP'ye yÄ±llarca oy vermiÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla yapacaÄŸÄ±z. Gelin görün diyeceÄŸiz. Yerel seçimlerde sandÄ±kta ittifak yapacaÄŸÄ±z." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 13:08

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