AYM ErdoÄŸan'Ä±n Gezi hakaretlerini â€˜deÄŸerlendirilemezâ€™ buldu

AYM, ErdoÄŸan'Ä±n â€˜vandalâ€™, â€˜barbarâ€™, â€˜Ã§apulcuâ€™, ve â€˜kemirgenâ€™ gibi hakaretlerini 'deÄŸerlendirilemez' buldu, bireysel baÅŸvuruyu kabul etmedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Gezi DireniÅŸi’ne katÄ±lanlara yönelik sarf ettiÄŸi, ‘vandal’, ‘barbar’, ‘çapulcu’, ‘kemirgen’, ‘ajan’ ve ‘hain’ gibi hakaretlere iliÅŸkin yapÄ±lan bireysel baÅŸvuruyu reddetti.

Birgün'den Rabia YÄ±lmaz'Ä±n haberine göre Gezi’de ayaÄŸÄ±ndan yaralanan AydÄ±n AydoÄŸan, ErdoÄŸan’Ä±n hakaretlerini AYM’ye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. AydoÄŸan, AYM’ye yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda, ErdoÄŸan’Ä±n ifadelerini Türk Dil Kurumu’nun ‘hakaret’ olarak kabul ettiÄŸini belirtmiÅŸ ve ‘adli yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini’ ifade etmiÅŸti.

AYM: Ä°HLAL PROTOKOLLER KAPSAMINDA DEÄžÄ°L

AYM ise AydoÄŸan'Ä±n baÅŸvurusunu 'deÄŸerlendirilemez’ buldu. AYM baÅŸvuruyu “BaÅŸvuruda ihlal edildiÄŸi ileri sürülen hakkÄ±n Anayasa ve SözleÅŸme ile Türkiye’nin taraf olduÄŸu ek protokollerin ortak koruma alanÄ±na girmediÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r" gerekçesiyle kabul etmedi.

KARARI AÄ°HM'E TAÅžIYACAK

AYM’nin kararÄ±na tepki gösteren AydoÄŸan, “Bu karar aslÄ±nda yasalarÄ±n ve kanunlarÄ±n kiÅŸilerin tekeli altÄ±nda olduÄŸunun ispatÄ± niteliÄŸindedir. Yüksek mahkemenin bu kararÄ±nÄ± AÄ°HM’e götüreceÄŸiz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 12:43

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