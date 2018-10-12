KayÄ±p gazeteci KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'yla ilgili Suudi Arabistan'dan bir heyet geldi

AA: Haber alÄ±namayan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Suudi Arabistan'dan bir heyet TÃ¼rkiye'ye geldi.

Suudi Arabistan'dan bir heyetin, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda Türkiye'ye geldiÄŸi öÄŸrenildi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ankara'ya ulaÅŸan Suudi heyetle Türkiyeli yetkililer arasÄ±nda hafta sonunda görüÅŸmeler yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

WASHINGTON POST: TÜRKÄ°YE'NÄ°N ELÄ°NDE KAYITLAR VAR

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Washington Post yeni bir iddia gündeme getirdi. Haberini Türkiyeli ve ABD’li yetkililere dayandÄ±ran Washington Post, Türkiye'nin elinde KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n baÅŸkonsoloslukta öldürüldüÄŸünü kanÄ±tlayan görüntü ve ses kayÄ±tlarÄ± olduÄŸunu yazdÄ±.

Haberde yetkililerin “Ses kaydÄ±, Cemal’e içeri girdikten sonra ne olduÄŸunu ortaya koyuyor”, “Hem Cemal’in hem de Arapça konuÅŸan diÄŸer erkeklerin sesini duyabiliyorsunuz. NasÄ±l sorguya çekildiÄŸini, iÅŸkence edildiÄŸini ve ardÄ±ndan da öldürüldüÄŸünü duyabiliyorsunuz” dediÄŸi iddia edildi. Washington Post haberinde Türkiye'nin kayÄ±tlarÄ±n içeriÄŸini ABD’li yetkililere ilettiÄŸini de yazdÄ±.

Washington Post gazetesi yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim'de resmi iÅŸlemler için gittiÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. Emniyet kaynaklarÄ±nca yapÄ±lan deÄŸerlendirmede, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n gittiÄŸi Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan bir daha çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± teyit edilirken, baÅŸkonsolosluk binasÄ±nda aynÄ± saatlerde, 2 uçakla Ä°stanbul'a gelen, aralarÄ±nda yetkililerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 15 Suudi vatandaÅŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, bu kiÅŸilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiÄŸi kaydedilmiÅŸti. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam ediyor. (HABER MERKEZÄ°)

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'Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n ne zaman Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biliyoruz' iddiasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 13:01

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