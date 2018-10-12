CHP'li Canan KaftancÄ±oÄŸlu: Ä°stanbul adayÄ± iÃ§in sÃ¼rpriz bu akÅŸam

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu: Bir video ile nasÄ±l bir aday olmasÄ± gerektiÄŸini anlatacaÄŸÄ±z. AdayÄ±mÄ±z, bugÃ¼n anlaÅŸÄ±lÄ±r.

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, 2019 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seçimlerde CHP'nin Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için en doÄŸru isim üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bugün akÅŸam Ä°stanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasÄ±l bir aday olmasÄ± gerektiÄŸini anlatacaÄŸÄ±z. AdayÄ±mÄ±z, bugün anlaÅŸÄ±lÄ±r" dedi.

Best FM'de bir programa konuk olan KaftancÄ±oÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu; "Ä°stanbul’da ön seçim olmayacak. Ä°stanbul’u kim yönetebilir, en doÄŸru isim nasÄ±l bulunur; bunun çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapmaktayÄ±z. Aday profilimizi çÄ±karmak için çalÄ±ÅŸtÄ±k” derken; 'Bugün akÅŸam Ä°stanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasÄ±l bir aday olmasÄ± gerektiÄŸini anlatacaÄŸÄ±z. AdayÄ±mÄ±z, bugün anlaÅŸÄ±lÄ±r. Biz akÅŸam, Ä°stanbul için seçim startÄ±mÄ±zÄ± veriyoruz' dedi.

‘Ä°STÄ°FA EDERÄ°M’

KaftancÄ±oÄŸlu açÄ±klamalarÄ±na ÅŸöyle devam etti; ''Ä°stanbul’u mutlaka kazanacaÄŸÄ±z. Bu konuda gerçekten çok iddialÄ±yÄ±m. Mevcut yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±ndan Ä°stanbul’u kurtaracaÄŸÄ±z. EÄŸer bu seçimi kaybedersek, ben, benden daha iyi yapan birine bu görevi bÄ±rakÄ±rÄ±m. Ancak kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyorum. Elbette yenilgiyi de istifayÄ± da düÅŸünürüm'' dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 12:31

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