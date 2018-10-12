Bodrum'da iÅŸÃ§i servisi ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 23 yaralÄ±

Bodrum'da, iÅŸÃ§i servisi ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 2'si aÄŸÄ±r 23 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Bodrum'da, balÄ±k tesisi iÅŸçilerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± servis minibüsü ile otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada sürücüler yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 2'si aÄŸÄ±r 23 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Kaza, saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda, Bodrum- Milas yolu üzerinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Mustafa Türnüklü yönetimindeki 35 N 7258 plakalÄ± otomobil, kontrolden çÄ±kÄ±p, karÅŸÄ± yönden gelen ve balÄ±k tesisi iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan Ferhat Önel'in kullandÄ±ÄŸÄ± 48 S 4065 plakalÄ± servis minibüsü ile çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada sürücüler Mustafa Tornikli ile Ferhat Önel yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Minibüsteki Mustafa Peksoy, Güllü Peksoy, Musa Turgut, Emrah AladaÄŸ, Gülcihan Bakar, Hayriye Rüzgen, Sergülay Öskan, Turan Bencik, Gülten Kaçar, Nazife MenteÅŸe, Kadriye YÄ±ldÄ±rÄ±m, YaÅŸar YÄ±ldÄ±rÄ±m, AyÅŸegül DÄ±ngÄ±l, FeriÅŸtah Süne, Züleyha AvcÄ±, Hülya KÄ±lÄ±ç, Åžermin Acar, Gülay AltÄ±lÄ±, Hülya BektaÅŸ, Sultan KülahlÄ± ve Nurgül Öskan ile otomobilde bulunan Ä°lknur ve Ä°lkay Türnüklü ise yaralandÄ±. Kaza ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k görevlileri, 23 yaralÄ±yÄ± ambulanslarla Bodrum ve Milas'taki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan Ä°lknur ile Ä°lkay Türnüklü'nün hayati tehlikesinin olduÄŸu belirtildi. KazanÄ±n ardÄ±ndan Milas yönüne yarÄ±m saat ulaÅŸÄ±ma kapanan yol, araçlar çekildikten sonra ulaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±. (MuÄŸla/DHA)

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