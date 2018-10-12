FotoÄŸraf: DHA
YatÄ±lÄ± okulda Ã¼zerine dolap devrilen Ã¶ÄŸrenci yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Ardahan'da YatÄ±lÄ± BÃ¶lge Ortaokulu'nda Ã¼zerine dolap devrilen 5'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Zerrin KoÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ardahan'da KazÄ±m Karabekir YatÄ±lÄ± Bölge Ortaokulu'nda üzerine dolap devrilen 9 yaÅŸÄ±ndaki Zerrin Koç, hayatÄ±nÄ± kaybetti.
DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre KazÄ±m Karabekir YatÄ±lÄ± Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda dün akÅŸam saatlerinde arkadaÅŸlarÄ±yla oyun oynayan 5'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Zerrin Koç'un üzerine dolap devrildi. ÇocuklarÄ±n yetkililere bildirmesinin ardÄ±ndan Zerrin Koç Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Koç, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
Hastaneye gelen Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Kalkan, Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Fikret ÇerkezoÄŸlu, Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Erkan Özdemir, yetkililerden bilgi aldÄ±.
AcÄ± olayÄ± duyarak Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kÄ±zÄ±n yakÄ±nlarÄ± sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, öÄŸrencilerin ifadelerine baÅŸvuruldu. (HABER MERKEZÄ°)