Ã‡av Bellaâ€™dan BataklÄ±k Askerleriâ€™ne direniÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ±

'La casa de papel' dizisiyle yaygÄ±n bir biÃ§imde Ã§alÄ±nmaya baÅŸlayan Ã‡av Bella ve bazÄ± direniÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n hikayesini derledik.

Semra ÇELÄ°K

Köln

Çav Bella, Darphane (La Casa del Papel) dizisi sayesinde Avrupa’da 2018’in en sevilen yaz ÅŸarkÄ±sÄ± oldu. Türkiye’de ise popçu Hilal Cebeci Çav Bella’yÄ± Ä°talyanca olarak seslendirdiÄŸi bir klip yayÄ±nladÄ±. Türkiye’de de izlenen ‘La casa de papel’ dizisini, klibinde tema olarak kullanan Cebeci’ye karÅŸÄ± büyük bir tepki gösterildi. BaÄŸÄ±msÄ±z Sinema Merkezi yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, “Böyle bir rezillik kabul edilemez. Çav Bella ÅŸarkÄ±sÄ±, Ä°talya’da faÅŸizme karÅŸÄ± dövüÅŸen, hayatÄ±nÄ± kaybeden devrimcilerin hatÄ±rasÄ±nÄ± taÅŸÄ±r. Kendi çürümüÅŸ pisliÄŸinizi devrimcilerin mirasÄ±na bulaÅŸtÄ±ramazsÄ±nÄ±z. Derhal bu rezilliÄŸe son verin” ifadelerini kullandÄ±.

Benzer durum Avrupa’da da yaÅŸanÄ±yor. Çav Bella diskoteklerde çalÄ±nmaya baÅŸlandÄ±, eÅŸliÄŸinde çÄ±lgÄ±nca dans edildi. Darphaneyi soymaya çalÄ±ÅŸan ve kendilerini “antikapitalist” olarak niteleyen bir çete ve ÅŸarkÄ±yÄ± diskoya uygun hale getiren FransÄ±z DJ Hugel sayesinde antifaÅŸistlikle hiç ilgisi olmayanlarÄ±n da diline dolandÄ±, ‘hit’ oldu.

ÇAV BELLA’NIN HÄ°KAYESÄ°

KasÄ±klarÄ±na kadar suyun içinde pirinç toplayan kadÄ±nlarÄ±n söylediÄŸi bu anonim halk ÅŸarkÄ±sÄ±, Mussolini döneminde faÅŸizme karÅŸÄ± mücadele eden partizanlarÄ±n marÅŸÄ± oldu. Pirinç tarlasÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir erkek iÅŸçinin evde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eÅŸine ithafen yazdÄ±ÄŸÄ± rivayet edilen sözler deÄŸiÅŸtirilerek faÅŸizme karÅŸÄ± direniÅŸe uyarlandÄ±. ÅžarkÄ± bu haliyle antifaÅŸist mücadelenin sembolü haline geldi. Daha sonra Ä°spanya Ä°ç SavaÅŸÄ±’nda, Vietnam SavaÅŸÄ±’na karÅŸÄ± ve faÅŸizme karÅŸÄ± yapÄ±lan her eylemde, her dilden söylendi.

Ä°lk kez 130 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n sÃ¶ylenen Enternasyonal marÅŸÄ±nÄ±n hikayesi

ENTERNASYONAL’DEN MOORSOLDATEN’A

Çav Bella dünya çapÄ±nda tanÄ±nan tek ve ilk direniÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± deÄŸildi. ÖrneÄŸin 1870 yÄ±lÄ±nda Eugene Poittier tarafÄ±ndan yazÄ±lmÄ±ÅŸ ve Pierre Degeyter tarafÄ±ndan 1888 yÄ±lÄ±nda bestelenmiÅŸ olan Enternasyonal marÅŸÄ± hâlâ her dilde söylenip duruyor. Yine Avusturya Ä°ÅŸçi MarÅŸÄ±, sosyalizm için mücadele edenlerin dilinden düÅŸmüyor. Paul Robeson, Pete Seeger, Perry Friedman, Pi de la Serra, Joan Baez ve Hannes Wader gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ sanatçÄ±lar tarafÄ±ndan deÄŸiÅŸik dillerde söylenen Moorsoldaten/BataklÄ±k Askerleri marÅŸÄ±nÄ±n ise bambaÅŸka bir öyküsü var.

ZIRKUS KONZENTRAZANI VE BATAKLIK ASKERLERÄ°

Börgermoor Toplama KampÄ±’nda SS subaylarÄ± bu bataklÄ±k bölgesinde can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± içindeydiler. Can sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± tutsaklara iÅŸkence yaparak geçiriyorlardÄ±. Ancak baskÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde direniÅŸ, mücadele de vardÄ±. Hayat vardÄ±! Toplama kampÄ± iÅŸkence ve ölüm yanÄ±nda sanatçÄ± ve direniÅŸçileri de bir araya getirmiÅŸti. Almanya Komünist Partisi’nden (KPD) üç bataklÄ±k askeri; ÅŸair Johann Esser, Oyuncu ve Tiyatro Yönetmeni Wolfgang Langhoff ve besteci Rudi Gaguel’i de buluÅŸturan Börgermoor KampÄ±, kavgayÄ± anlatan en güzel ÅŸarkÄ±lardan birinin, Moorsoldaten’Ä±n (BataklÄ±k Askerleri) doÄŸduÄŸu yer oldu.

“BataklÄ±k ve çÄ±plak toprak

Tepemizde yorgun kuÅŸlar

MeÅŸeler kavruk ve çÄ±plak

Bizler bataklÄ±k askerleriyiz, kazarÄ±z küreklerle bataklÄ±ÄŸÄ±”

Kendilerine “BataklÄ±k Askerleri” diyorlardÄ±, sanat ve kavgalarÄ±ndan koparÄ±lmÄ±ÅŸlar, günlerini bir çamur içinde çalÄ±ÅŸarak geçirmeye zorlanmÄ±ÅŸlardÄ±. Fakat toplama kampÄ± onlarÄ± hayatlarÄ±ndan uzun süre koparmayÄ± baÅŸaramadÄ±. UmutlarÄ± ve ateÅŸleri sönmemiÅŸti.

Wolfgang Langhoff, sarhoÅŸ SS askerlerinin kalaslarla tutsaklarÄ± dövdüÄŸü “kalaslarÄ±n gecesi” adlÄ± eÄŸlencelerine tepki olarak “Zirkus Konzentrazani” adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir sirk kurdu. Sirk, onlarÄ± sanatlarÄ±yla buluÅŸturmakla kalmÄ±yor, kamptaki ilgisizliÄŸi ve teslim olmuÅŸluÄŸu ortadan kaldÄ±rarak dayanÄ±ÅŸmayÄ± güçlendirmeyi hedefliyordu.

Kamptan sorumlu komutanÄ±n da izni ve katÄ±lÄ±mÄ±yla 27 AÄŸustos 1933’te Zirkus Konzentrazani ilk gösterisini yaptÄ±. Sirk orkestradan komedyenlere, palyaçolardan akrobatlara uzanan yelpazesiyle normal bir sirki aratmÄ±yordu.

‘UZANMAZ BU KIÅž SONSUZA’

Langhoff ve Esser’in yazÄ±p Gaguel’in bestelediÄŸi “Moorsoldaten” ilk defa bu gösteride Solinger FabrikasÄ± Ä°ÅŸçi MÄ±zÄ±kasÄ± tarafÄ±ndan seslendirildi. Rudi Gaguel gösteriyi ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

“Solinger Ä°ÅŸçi MÄ±zÄ±kasÄ± yeÅŸil tutsak giysileri içinde, omuzlarÄ±nda küreklerle uygun adÄ±m sahneye çÄ±ktÄ±. Ä°kinci dörtlükten sonra bin tutsaÄŸÄ±n hepsi nakarata katÄ±ldÄ±:

‘Bizler bataklÄ±k askerleriyiz, kazarÄ±z küreklerle bataklÄ±ÄŸÄ±’

Sesimiz her dörtlükte daha da yükseliyor ve son dörtlükte komutanlarÄ±yla oraya gelmiÅŸ olan SS askerleri de - anlaÅŸÄ±lan onlar da kendilerini ‘bataklÄ±k askerleri’ olarak görüyorlardÄ± – söylemeye baÅŸladÄ±:

‘Åžikayet deÄŸil harcÄ±mÄ±z

Uzanmaz bu kÄ±ÅŸ sonsuza

Gün gelir sevinçle deriz:

Yurdum, döndüm yine sana!

O zaman bataklÄ±k askerleri bir daha kazmaz küreklerle bataklÄ±ÄŸÄ±!’

O zaman bataklÄ±k askerleri bir daha kazmaz küreklerle bataklÄ±ÄŸÄ±’ dizesinde tutsaklar küreklerini kuma saplayÄ±p sahneden uygun adÄ±m indiler. Kürekleri ÅŸimdi birer mezar taÅŸÄ±nÄ± andÄ±rÄ±yordu.”

BATAKLIK HÂLÂ KURUTULMAYI BEKLÄ°YOR

1934’te Börgermoor’dan tahliye olan Langhoff aynÄ± yÄ±l Ä°sviçre üzerinden Ä°ngiltere’ye kaçmayÄ± baÅŸardÄ±.1935’te Londra’da besteci Hanns Eisler’le tanÄ±ÅŸtÄ±. Eisler besteye bugünkü haline getirdi ve ÅŸarkÄ± ilk kez Ernst Busch’un sesinden kaydedildi.

Ä°spanya Ä°ç SavaÅŸÄ±’nda ÅŸarkÄ± uluslararasÄ± üne kavuÅŸtu. Daha sonra Heiner ve Oskar Kröher, Paul Robeson, Pete Seeger, Perry Friedman, Pi de la Serra, Joan Baez ve Hannes Wader gibi birçok sanatçÄ± tarafÄ±ndan kaydÄ± yapÄ±ldÄ±.

Çav Bella, BataklÄ±k Askerleri, ÅŸimdi de mücadelede, eylemlerde söylenmeye devam ediyor ve hayatÄ±n devam ettiÄŸini, umudun yok edilemeyeceÄŸini ilan ediyor.

Hilal Cebeci'den tepki Ã§eken 'La casa de papel' temalÄ± Ã‡av Bella klibi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 13:22

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