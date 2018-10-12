Adalet NÃ¶betÃ§isi avukatlar beraat etti

74 haftadÄ±r sÃ¼ren Adalet NÃ¶beti eyleminin ilk gÃ¼nÃ¼nde polis saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 9 avukat beraat etti.

HaksÄ±z ve hukuksuz tutuklamalara karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan Adalet Nöbeti’nin 6 Nisan 2017 tarihli ilk buluÅŸmasÄ±ndaki polis saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu gözaltÄ±na alÄ±nan ve “Kanuna AykÄ±rÄ± ToplantÄ± ve YürüyüÅŸlere SilahsÄ±z KatÄ±larak Ä°htara RaÄŸmen KendiliÄŸinden DaÄŸÄ±lmama” suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lan 9 avukat bugün görülen karar duruÅŸmasÄ±nda beraat etti.

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin haksÄ±z tutuklamasÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Adalet Nöbeti’nin ilk buluÅŸmasÄ±nda polis, sert ÅŸekilde müdahale etmiÅŸti. Polis müdahalesi sonucu Av. Gökmen YeÅŸil’in burnu, Av. Erkan Sabri Ünüvar’Ä±n bacaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Av. Kemal Aytaç, Av. Diren YeÅŸil, Av. Hatice Nur Gök, Av. Ä°smail AnÄ±l BaÅŸoÄŸlu, Av. KÄ±vanç KayaoÄŸlu, Av.Özge Serdar, Av. Sevinç SarÄ±kaya ise gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Polis tarafÄ±ndan darp edilip gözaltÄ±na alÄ±nan 9 avukat hakkÄ±nda “Kanuna AykÄ±rÄ± ToplantÄ± ve YürüyüÅŸlere SilahsÄ±z KatÄ±larak Ä°htara RaÄŸmen KendiliÄŸinden DaÄŸÄ±lmama” suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada sanÄ±klardan Av. Kemal Aytaç ile sanÄ±k avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

MAHKEME, SUÇUN YASAL KOÅžULLARININ OLUÅžMADIÄžINA HÜKMETTÄ°

Dava kapsamÄ±nda yargÄ±lanan Kemal Aytaç Adalet Nöbeti’nin 74 haftadÄ±r sürdüÄŸünü hatÄ±rlatarak, “Adalet arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürmek için yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu eylem tamamen hukukidir. Ortada suç teÅŸkil edecek eylem yoktur.” dedi. Aytaç, beraatini talep etti. SanÄ±k avukatlarÄ±ndan Bahri Belen, Adalet Nöbeti’nin bir toplantÄ± veya gösteri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti: “Bizler ülkede yaÅŸanan hukuk ihlallerini gözlemleyerek bu ihlallere karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±k yaratmak için bu ÅŸekilde bir tepki koymak istedik. Ancak olay günü emniyet güçleri bizi adliyeden çÄ±karmak istedi. Adliye bizim aynÄ± zamanda görev yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mekandÄ±r. Sadece kendimiz için deÄŸil ülkede yaÅŸayan tüm insanlar için adalet arayÄ±ÅŸÄ±ndayÄ±z.” Belen, tüm müvekkillerinin beraatini istedi. SanÄ±k avukatlarÄ±ndan Bülent Utku da, toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸ hakkÄ±nÄ±n düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda olduÄŸunu söyleyerek beraat talebini yineledi. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, isnat edilen suçun yasal koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na hükmederek 9 avukatÄ±n beraatine karar verdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 11:42

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