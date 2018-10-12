DÃ¼nyada aranan IÅžÄ°Dâ€™li Kayseriâ€™de yakalandÄ±!

IÅžÄ°D'in â€˜gÃ¶Ã§ ve lojistik komitesi TÃ¼rkiye sorumlusuâ€™Â diye anÄ±lan ve tÃ¼m dÃ¼nyada aranan IÅžID'li Kayseriâ€™de yakalandÄ±

IÅžÄ°D'in ‘göç ve lojistik komitesi Türkiye sorumlusu’ diye anÄ±lan ve IÅžÄ°D’li ‘Abu Jafar’ kod adlÄ± Rashid Enikeev Kayseri’de yakalandÄ±. EnÄ±keev, tüm dünyada aranÄ±yordu.

DHA'nÄ±n haberine göre Kayseri’de düzenlenen IÅžÄ°D operasyonunda MÄ±sÄ±r, Suriye ve Rusya uyruklu yedi kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Enikeev’in yanÄ±sÄ±ra yakalananlarÄ±n isimlerinin Rusya uyruklu Elana Rakhmanova, Suriye uyruklu Mahmud Åžeyh Muhammed, Sümeyye Åžeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Muhammed Al Ali, MÄ±sÄ±r Uyruklu Nada Ahmed M. olduÄŸu belirtildi.

FotoÄŸraf: DHA

GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin evlerindeki aramalarda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman bulundu.

FotoÄŸraf: DHA

IÅžÄ°D mensubu Enikeev’in halen IÅžÄ°D için faaliyet yürüttüÄŸü, örgüt için gizli haberleÅŸme yöntemiyle örgüt mensuplarÄ±na talimat verdiÄŸi, ölen IÅžÄ°D mensuplarÄ±nÄ±n eÅŸlerini Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye yerleÅŸtirdiÄŸi tespit edildi. IÅžÄ°D’linin uluslararasÄ± seviyede terörizm suçundan arandÄ±ÄŸÄ± da belirlendi.

FotoÄŸraf: DHA

ZanlÄ±lar örgüt üyeliÄŸi ve sahtecilik suçlamalarÄ±yla nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Rashid Enikeev, Elana Rakhmanova, Suriye uyruklu Mahmud Åžeyh Muhammed, Sümeyye Åžeyh Muhammed, Ahmad Alakel ve Minah Muhammed Al Ali tutuklandÄ±. MÄ±sÄ±r uyruklu Nada Ahmed M. ise adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

IÅžiD katletti, devlet seyretti

KaÃ§tÄ±klarÄ± iÃ§in deÄŸil, yakalanmadÄ±klarÄ± iÃ§in firariler

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 11:26

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