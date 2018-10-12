Orta Vadeli Mali Plan: BÃ¼tÃ§e gelecek yÄ±l 80.6 aÃ§Ä±k verecek

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na gelecek yÄ±l iÃ§in verilecek Ã¶denek 1 milyar 50 milyon lirayken, yeni planda rakam 2.8 milyar liraya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayÄ±ndan geçen Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021), dün Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Cumhuriyet'in haberine göre, geçen yÄ±lki planda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na gelecek yÄ±l için verilecek ödenek 1 milyar 50 milyon lirayken, yeni planda rakam 2.8 milyar liraya çÄ±ktÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2019 personel giderleri ise 137.2 milyon liradan, 278.6 milyon liraya çÄ±karÄ±ldÄ±.

Gelecek yÄ±l bütçeden en fazla ödeneÄŸi 388.9 milyar lira ile Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± alÄ±yor. Ä°kinci sÄ±rada 113.8 milyar lira ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yer alÄ±rken, üçüncü sÄ±rada 103 milyar lira ile Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± yer alÄ±yor.

2019 için 8.4 milyar lira ödenek verilen Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ise gelecek yÄ±l için ayrÄ±lan bütçe 10.4 milyar lira oldu. Diyanete ayrÄ±lan bütçe DÄ±ÅŸiÅŸleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji bakanlÄ±klarÄ±na ayrÄ±lan bütçeden daha fazla oldu.

BÜTÇE GELECEK YIL 80.6 MÄ°LYAR AÇIK VERECEK

Plana göre gelecek yÄ±l bütçe giderleri 960.9 milyar lira, bütçe gelirleri ise 880.3 milyar lira olacak. Gelirlerin nerdeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ± (756.4 milyar) vergi gelirleri oluÅŸturacak. Bütçe ayrÄ±ca gelecek yÄ±l 80.6 milyar lira açÄ±k verecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 11:00

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