HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in ortak aÃ§Ä±klama: Derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±nlar

Sendikalar, emek ve meslek örgütleri ile dernekler tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸçileri ve sendikacÄ±larÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için Ä°stanbul Tabip OdasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±. ToplantÄ±da 400'e yakÄ±n kurum ve kiÅŸinin imzasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ortak açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamayÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan okudu ve tutuklu 3. HavalimanÄ± iÅŸçileri ile sendikacÄ±larÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Tutuklanan havalimanÄ± iÅŸçilerinin insanca çalÄ±ÅŸma talebinin tüm iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n talebi olduÄŸunu vurgulayan Aslan, "Tutuklanan iÅŸçiler ve sendikacÄ±lar derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±, talepleri kayÄ±tsÄ±z biçimde karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r" dedi.

Aslan'Ä±n ardÄ±ndan açÄ±klamada imzasÄ± bulunan kurumlar adÄ±na kÄ±sa konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. TÜMTÄ°S Ä°stanbul 1 No'lu Åžube Sekreteri Turan Bayrak, "Tüm inÅŸaat iÅŸçilerinin yanÄ±ndayÄ±z, iÅŸçilerin taleplerinin haklÄ± olduÄŸunu biliyoruz" dedi. KESK Ä°stanbul Åžubeler Platformu adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada da "Bu mücadeleyi birlikte sürdürmekten baÅŸka çaremiz yok. Bunun yolunu aramalÄ±yÄ±z. Derhal tutuklu iÅŸçiler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n" denildi. Tüm TokatlÄ±lar DerneÄŸi (TÜM Tokder) adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmada ise "DerneÄŸimizin üyeleri arasÄ±nda çok sayÄ±da inÅŸaat iÅŸçisi var. Ä°nÅŸaat iÅŸçilerinin taleplerine tüm demokrasi güçlerinin sahip çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyoruz" ifadelerine yer verildi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 12:53

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