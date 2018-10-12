CHP’de yerel seçim trafiği  

CHP bugün “Yerel Seçim Strateji Planı”nı Parti Meclisi toplantısında karara bağlayıp açıklayacak.

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapılacak belediye başkanları toplantısında, mevcut belediye başkanlarının seçime kadar izleyeceği yol netleştirilecek.

CHP 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere yönelik 1 Ekim’de başlayan aday adaylığı başvuruları devam ederken, partide seçimlere yönelik çalışmalar da sürüyor. CHP’nin yerel seçimlere kapsamında hazırladığı “Yerel Seçim Strateji Planı” bugün yapılacak belediye başkanları toplantısı sonrası Parti Meclisi (PM) toplantısında karara bağlanıp açıklanacak.

İSTİFALAR İÇİN SON GÜN

Adaylar, eğilim yoklaması, anket ve genel merkez yoklamasıyla belirlenirken, aday adaylığı başvuruları ise 19 Ekim’de son bulacak. CHP’nin il-ilçe başkanlıklarına sunduğu genelgede; milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarların adaylık için istifa etmeleri zorunlu olmazken, aday adaylığı için başvuruda bulanacak il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden istifa etmeleri zorunlu. İstifalar için son süre ise bugün 17.00’da sona erecek.

YEREL YÖNETİMLER VİZYONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bugün yapılacak belediye başkanları toplantısında CHP’nin yerel yönetimlere ilişkin vizyonu ortaya konulacak. Toplantıda, mevcut belediye başkanlarının seçimlere kadar süreci nasıl takip etmeleri gerektiği üzerinde de durulacak. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 09:43

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