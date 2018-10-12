Trump: Suudi Arabistan'a silah satÄ±ÅŸÄ±ndan vazgeÃ§emeyiz

KayÄ±p Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n akÄ±betini ortaya Ã§Ä±karmak istediÄŸini sÃ¶yleyen Trump, ancak silah satÄ±ÅŸÄ±ndan vazgeÃ§emeyeceklerini sÃ¶yledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ± nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamaya henüz hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu kabul edilemez" diyen Trump, "Askeri teçhizata ve diÄŸer ÅŸeylere 110 milyar dolar harcÄ±yorlar ki, bu da iÅŸ sahasÄ± yaratÄ±yor" dedi.

Suudi Arabistan dünyanÄ±n en büyük silah ithalatçÄ±larÄ±ndan biri ve ithalatÄ±nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunu ABD'den gerçekleÅŸtiriyor. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betini ortaya çÄ±karmak istediÄŸini söyleyen Trump, ancak silah satÄ±ÅŸÄ± sayesinde elde edilen gelirden ve yaratÄ±lan iÅŸ sahasÄ±ndan vazgeçemeyeceklerini söyledi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 09:40

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