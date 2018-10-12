Ä°zmir Adliyesinde gazdan zehirlenen taÅŸeron iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

Ä°zmir Adliyesindeki gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan etkilenen kiÅŸilerden biri tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°zmir Adliyesi'ndeki gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan etkilenen vatandaÅŸlardan biri tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Gazdan etkilenen 47 yaÅŸÄ±ndaki taÅŸeron iÅŸçi Salih AtaoÄŸlu yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi BaÅŸhekim Vekili Prof. Dr. Tuncay Göksel, AtaoÄŸlu'nun gazdan zehirlenmeye baÄŸlÄ± solunum ve dolaÅŸÄ±m yetmezliÄŸinden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti. Tedavisi tamamlanan bir kiÅŸi de taburcu edildi.

YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren AtaoÄŸlu'nun cansÄ±z bedeni otopsi için Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AtaoÄŸlu'nun, otopsi iÅŸlemleri bittikten sonra KarabaÄŸlar ilçesinde bulunan Yunus Emre Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ardÄ±ndan topraÄŸa verileceÄŸi belirtildi.

Ä°zmir Adliyesinde yangÄ±n söndürme tüplerinin periyodik bakÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda karbondioksit gaz kaçaÄŸÄ± meydana gelmiÅŸ, gazdan etkilenen 5’i polis, 2'si 112'ye baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± 22 kiÅŸi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, 7 kiÅŸi ise Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, tedavi görenlerin 27'si daha sonra taburcu edilmiÅŸti. (AA)

Ä°zmir Adliyesinde gaz kaÃ§aÄŸÄ±: Zehirlenenler var

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 10:29

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