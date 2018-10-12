Rahip Brunson, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Ä°zmir'de, FETÖ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi, casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutukluluÄŸu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson dördüncü kez hakim karÅŸÄ±sÄ±nda. Brunson'Ä±n Ä°zmir 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n bugünkü duruÅŸmasÄ±na saat 10.35'te baÅŸlandÄ±.

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, evinden çÄ±karÄ±larak duruÅŸmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± AliaÄŸa Cezaevi Kampüsü'ne getirildi. DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Rahip Brunson, geniÅŸ güvenlik önlemleri altÄ±nda mahkemenin görüleceÄŸi salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.

DavayÄ± izlemek üzere ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± Jeffrey M. Hovenier da duruÅŸmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi salonuna geldi. DuruÅŸmayÄ± takip edenler arasÄ±nda New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin de yer alÄ±yor. Brunson’un serbest kalmasÄ±nÄ± beklediklerini söyleyen Devlin, "Umuyorum ki mahkeme Brunson’u serbest bÄ±rakacaktÄ±r. Bizler de buradayÄ±z, sizler de takip ettiÄŸiniz için teÅŸekkür ediyorum. Herkes serbest kalmasÄ±nÄ± bekliyor." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

ABD-TÃ¼rkiye krizinde bir simge: AdÄ±m adÄ±m Brunson davasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 11:09

www.evrensel.net