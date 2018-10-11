ÅžavÅŸat Dernekleri Federasyonu: Su temel haktÄ±r satÄ±lamaz

ÅžavÅŸat Dernekleri Federasyonu, yaptÄ±klarÄ± eylemle 'Artvin-ÅžavÅŸat HanlÄ± deresi Ã¼zerine yapÄ±lmasÄ± planlanan HES ve regÃ¼latÃ¶rleri istemiyoruz' dedi.

Artvin-ÅžavÅŸat HanlÄ± deresi üzerinde 26 köyün içme ve sulama sularÄ±nÄ±n satÄ±n alÄ±narak HES ve REGÜLATÖR kurulmak istenmesi, Ä°stanbul Küçükçekmece’de bulunan ÅžavÅŸat Dernekleri Federasyonu (ÅžAVÅžAT FED) tarafÄ±ndan dernek binasÄ± önünde protesto edildi.

"DoÄŸanÄ±n talanÄ±na karÅŸÄ± yaÅŸasÄ±n birlikte mücadelemiz" pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde, "Dereler özgürdür, özgür akacak", "Su temel haktÄ±r satÄ±lamaz", "Gün gelecek devran dönecek suyumuzu satanlar hesap verecek" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada, "Artvin halkÄ±nÄ±n ve tüm canlÄ±larÄ±n yaÅŸam hakkÄ± üzerine son söz Artvin halkÄ±nÄ±ndÄ±r" denildi.

'YAÅžAM ALANLARI HUKUK DIÅžI UYGULAMALARLA YOK EDÄ°LÄ°YOR'

Dernek binasÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamayÄ± ÅžavÅŸat Dernekleri Federasyon BaÅŸkanÄ± Av. Halis YÄ±ldÄ±rÄ±m okudu. Su kullanÄ±m anlaÅŸmalarÄ±yla 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na derelerin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Derelere can suyu adÄ± altÄ±nda bÄ±rakÄ±lan sular canlÄ± yaÅŸamÄ±n sürdürülebilirliÄŸini saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± gibi bir süre sonra tamamen kuruyarak ölüm yataklarÄ±na dönüÅŸüyor! Siyanürle altÄ±n arama sonucu bölgedeki yer altÄ± sularÄ±na karÄ±ÅŸan zehir tüm sularÄ± zehirliyor ve giderek bütün canlÄ± yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor. Ä°letim hatlarÄ± için ormanlar kÄ±yama uÄŸratÄ±lÄ±yor. Orman ekosistemleri bozuluyor. Türlü gerekçelerle yeÅŸil yol adÄ± altÄ±nda maden sahalarÄ±na yollar yapÄ±larak binlerce yÄ±ldÄ±r oluÅŸmuÅŸ dengeler altüst ediliyor. Hidroelektrik santrallerde suyun akÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸtiriliyor. Cebri borulara alÄ±nan sularda balÄ±klar yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± gibi tribünden çÄ±kan suda oksijen miktarÄ± düÅŸüyor balÄ±k türleri yok oluyor. Uluslar arasÄ± sözleÅŸmelerle korunan bitkiler, hayvanlar, böcekler doÄŸa üzerinde yapÄ±lan ve Türkiye örneÄŸinde sÄ±kça gördüÄŸümüz hukuk dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarla yok ediliyor. T.C. AnayasasÄ±nÄ±n 56. Maddesinde “Herkes saÄŸlÄ±klÄ± ve dengeli bir çevrede yaÅŸama hakkÄ±na sahiptir, çevreyi geliÅŸtirmek, çevre saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaÅŸlarÄ±n ödevidir” denmektedir. AynÄ± devletin bazÄ± Hükümet yetkilileri ve bürokratlarÄ± ise doÄŸa-çevre mücadelesi sürdüren insanlarÄ± hain ilan edebiliyor" diye konuÅŸtu

'YÜRÜTMENÄ°N DURDURULMASI TALEBÄ°YLE DAVA AÇILMISTIR'

FotoÄŸraf: Evrensel

ÅžavÅŸat'Ä±n 20, Ardanuç'un 8 köyü olmak üzere toplam 28 köyün bulunduÄŸu havzayÄ± dikey olarak boydan boya kat eden HanlÄ±-ArpalÄ± deresi üzerinde HanlÄ± HES'in yapÄ±lmasÄ± planlandÄ±ÄŸÄ± söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Havzada bulunan köylerin içme ve sulama olarak kadimden beri kullandÄ±klarÄ± sÄ±karak su kullanÄ±m sözleÅŸmeleri ile ÅŸirketlere 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na satÄ±lmÄ±ÅŸ ve o ÅŸirketler köylülere sularÄ±n kÄ±ÅŸÄ±n boÅŸa aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek köylere gelen sularÄ± fiilen kesmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu tür ÅŸikayetlerin defnelerimize ulaÅŸmasÄ± üzerine yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada en büyük su kaynaÄŸÄ± olan Karagöl'ün içinde bulunduÄŸu meranÄ±n HanlÄ± Köyü sÄ±nÄ±rlarÄ±na tapulandÄ±ÄŸÄ± ve ArpalÄ±-HanlÄ± deresi üzerinde 2 adet HES iki adet regülatör yapÄ±lmak üzere ÇED olumlu kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bütün köylerimizin katÄ±lÄ±mÄ±yla Rize Ä°dare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Ä°stanbul Nöbetçi Ä°dare Mahkemesi'nde ÇED Olumlu kararÄ±nÄ±n iptali ve yürütmenin durdurulmasÄ± istemiyle tarafÄ±mÄ±zca dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

HUKUKA AYKIRILIK

Av. Halis YÄ±ldÄ±rÄ±m hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸu maddelerle sÄ±raladÄ±:

♦ HES ÅŸirketi ile anlaÅŸan HanlÄ± Köyü MuhtarlÄ±ÄŸÄ±, kendi köylülerinin çok önemli bir bölümünün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bursa ilimizde bulunan köylülerin kurduÄŸu dernek olan ÅžavÅŸat HanlÄ± Köyü GenliÄŸi Kültür ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi’nin haberi dahi olmadan ÇED Olumlu kararÄ±nÄ± askÄ±ya asÄ±p indirmiÅŸ ve bilgilenmelerini engellemiÅŸtir. HanlÄ± Köylülerinin bir bölümünün bilgilenmesini dahi saÄŸlayamayan bu duyuru, kanunun ve yönetmeliÄŸin aradÄ±ÄŸÄ± ÅŸartlarÄ± ihtiva etmemektedir.

♦ Bu projede iki ayrÄ± HES ve iki ayrÄ± regülatör planlanmaktadÄ±r. Ä°ki HES tek bir ÇED raporunda planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu hem mevzuata hem de su kullanÄ±m sözleÅŸmesine aykÄ±rÄ±dÄ±r.

♦ Projenin iletim borusu güzergahÄ±nda (HanlÄ± 2 HES güzergahÄ±nda) 200 metrelik ÅŸiddetli heyelanlÄ± alan tespit edilmesine raÄŸmen jeolojik etüd raporlarÄ± hazÄ±rlatÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

♦ ÇED Raporunda orman ekosistemi üzeride yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda heyelan ve sel riskleri eksik ve yetersizdir. Çörtük havzasÄ±nda riskler hesaba katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

♦ ÅžavÅŸat bölgesinin yer altÄ± su haritasÄ± hazÄ±rlanmadan projenin yer altÄ± sularÄ±na etkisi olmayacaÄŸÄ±nÄ± söylemek hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r

♦ Büyük kÄ±smÄ± ormanlÄ±k alanda yer alan proje için Orman Genel MüdürlüÄŸü’nden izin de alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. Proje amaçlÄ± kullanÄ±lacak köy yollarÄ± için Ä°l Özel Ä°daresinden alÄ±nmasÄ± gerekli olan bir izin de bulunmamaktadÄ±r.

'YAÅžAM HAKKI ÜZERÄ°NE SON SÖZ ARTVÄ°N HALKININDIR'

YÄ±ldÄ±rÄ±m son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: "Kanunla hukuku uyguladÄ±klarÄ± görüntüsü vermeye çalÄ±ÅŸanlara Artvin halkÄ±nÄ±n cevabÄ±; hukukun üstünlüÄŸünü tanÄ±mayan uygulamalarÄ±n çaÄŸÄ±mÄ±zda geçerli olamayacaÄŸÄ±nÄ± anlatmak, halkÄ±n meÅŸru haklarÄ±nÄ±n hukukunu bilinç, kararlÄ±lÄ±k ve dirençle ortaya koymak olacaktÄ±r. Artvin halkÄ±nÄ±n ve tüm canlÄ±larÄ±n yaÅŸam hakkÄ± üzerine son söz Artvin halkÄ±nÄ±ndÄ±r. Bizlerde duraksamadan ve kararlÄ±lÄ±kla her zaman halkÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z." (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 23:25

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