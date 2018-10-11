ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼: Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã¶nemli bir adÄ±m

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, ABD'li Brunson hakkÄ±nda 'Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iki Ã¼lke iliÅŸkileri iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Sözcüsü Nauert, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li Brunson hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Sputnik'in haberine göre ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li Brunson hakkÄ±nda, "Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iki ülke iliÅŸkileri için önemli bir adÄ±m. Brunson'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz" açÄ±klamasÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

ABD-TÃ¼rkiye krizinde bir simge: AdÄ±m adÄ±m Brunson davasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 23:04

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