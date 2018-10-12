Gazeteci Seda Taşkın'ın avukatı: Suçlamayı, karar açıklanınca öğrendik

Burcu YILDIRIM

Ankara

Mezapotamya Ajansı Muhabiri Seda Taşkın, 9 aylık tutukluluğu sürecinde örgüt üyeliği ve propagandası suçlamasıyla yargılandı. Ancak “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan hapis cezası alan Taşkın’a toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Avukat Ebru Akkal, istinaf yoluna başvuracaklarını söyledi.

Mezapotamya Ajansı (MA) Muhabiri Seda Taşkın’ 9 aylık tutukluluğun ardından 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan taşkın örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanıyordu. Ancak Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi karar duruşmasında “Örgüt üyeliği” ve “Örgüt Propagandası” suçlamalarıyla yargılanan Taşkın’a, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 4 yıl 2 ay, “Örgüt Propagandası” suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin hapis cezasının ardından gazetemize konuşan Seda Taşkın’ın avukatı Ebru Akkal, istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

‘SUÇLAMA FARKLI CEZA FARKLI OLDU’

Yargılama süresi boyunca Taşkın’ın “Örgüt üyeliği” ve “Örgüt Propagandası”yla yargılandığını hatırlatan Akkal, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçlamasını mahkemenin açıkladığı kararla birlikte öğrendiklerini söyledi. Yargıtay’ın terör örgütü üyeliği konusundaki kriterlerinin Taşkın’ın dosyasında olmadığına dikkat çeken Akkal, mahkemenin davayı örgüt üyeliği suçlamasından görmesine rağmen Taşkın’ı cezasız bırakmamak için böyle bir hüküm verdiğini söyledi. Aslında Taşkın’ın beraat etmesi gerektiğini ifade eden Akkal, Yargıtay’ın dosyadaki “deliller” nedeniyle beraat vereceğini gördüğünü ama hüküm verdiğini söyledi. İstinaf mahkemesinin kararına kadar Taşkın’ın tutukluluğunun devam edeceğini belirten Akkal, tutukluluğun değerlendirilmesi için dosyanın her ay inceleneceğini kaydetti. İstinaf yolunun yanı sıra, Anayasa Mahkemesi’ne de başvuracaklarını belirten Akkal, Taşkın’ın tutukluluğunun basın ve ifade özgürlüğü engellendiğini vurguladı

‘AYNI PAYLAŞIMLARI YAPANLAR SERBEST’

Yardım ve yataklıkla ilgili gerekçeyi kendilerinin de merak ettiğini söyleyen Akkal, “Dosyada sosyal medya paylaşımları delil olarak gösteriliyor ama bunların bir gerçekliği yok. Üstelik aynı haberleri paylaşan ve yargılanan gazeteciler de serbest kaldı. Mahkemenin ek savunma hakkı vermesi gerekiyordu” diye konuştu. Mahkeme boyunca usule ilişkin taleplerinin de kabul edilmediğini söyleyen Akkal, bu taleplerinin dosyaya dahil bile edilmediğini belirtti. Hukuka uygun bir şekilde yargılama yapılmadığını dile getiren Akkal, sosyal medya paylaşımlarının delil olmayacağının “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” kararıyla kabul edilmiş olduğunu söyledi.