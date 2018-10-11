'Emekli ve asgari Ã¼cretli gelir vergisinden muaf olmalÄ±' teklifi

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal, asgari Ã¼cretli ve emeklilerin maaÅŸÄ±nda yapÄ±lan vergi kesintilerinin sona erdirilmesi iÃ§in kanun teklifi verdi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, ekonomik krizin kendini hissettirdiÄŸi günlerde asgari ücretle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ve emeklilerin maaÅŸlarÄ±nda yapÄ±lan vergi kesintilerinin sona erdirilmesi için kanun teklifi verdi.

DoÄŸalgaz ve elektriÄŸe 1 Ekim’den geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 18.5, zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÄŸustos ve eylül aylarÄ±nda da yüzde 9 zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tanal, “Her ay baÅŸka bir zam kararÄ± alÄ±nÄ±yor. KÄ±ÅŸ arefesinde doÄŸal gaza gelen zam, vatandaÅŸÄ± zor durumda bÄ±rakÄ±yor. 1 metreküp doÄŸal gazÄ±n fiyatÄ± 1 TL’yi aÅŸtÄ±. Son 2 ayda elektrik ve doÄŸal gaz fiyatlarÄ±na 3. kez zam yapÄ±ldÄ±. DoÄŸal gaza parasÄ± yetmeyen vatandaÅŸÄ±n kömüre hiç yetmeyecek, çünkü yüzde 100 zam geldi. GeçtiÄŸimiz yÄ±l yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen bir ton ithal kömür 750 liraya satÄ±lÄ±rken ÅŸimdi bu fiyat 1500 liraya kadar yükseldi. Et bulamayan vatandaÅŸÄ±mÄ±z tavuk da yiyemiyor. Çükü tavuk da 9 ayda yüzde 200 zamlandÄ±. Damacana su dahi yüzde 60 zamlandÄ±. Åžu an domatesin kilosu 6 liradan alÄ±cÄ± buluyor. Hazirandan bu yana domates yüzde 33 zamlandÄ±” dedi.

ÅžatafatlÄ± saray yönetiminin, halkÄ±n mutfaÄŸÄ±ndan haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Tanal, 193 SayÄ±lÄ± Gelir Vergisi Kanunu’nda ve 488 SayÄ±lÄ± Damga Vergisi Kanunu’nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi vererek emeklinin ve asgari ücretlinin gelir vergisinden muaf tutulmasÄ±nÄ± istedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 21:06

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