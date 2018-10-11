Mersin'de 170 pazarcÄ±dan 75â€™i tezgah aÃ§madÄ±

Mersin PazarcÄ±lar OdasÄ±ndan Hasan Ã–zmen, pazardaki 175 esnafÄ±n yaklaÅŸÄ±k 75'inin tezgah aÃ§madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ekonomik kriz üretici ve tüketicinin yanÄ± sÄ±ra pazarcÄ±larÄ± da etkiledi. Mersin PazarcÄ±lar OdasÄ± Üyesi Hasan Özmen, “4’üncü Bölge PazarÄ±’nda yaklaÅŸÄ±k 175 pazar esnafÄ± var. YaklaÅŸÄ±k 75 esnaf tezgah açmadÄ±” dedi.

Enflasyonun yüzde 25’e dayanmasÄ± ve krizin aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ± her sektörü etkiliyor. Üst üste gelen zamlar üreticiyi, tüketiciyi etkilediÄŸi gibi pazarlama sektörünü de etkiliyor. Mersin 4’üncü Bölge Pazar’Ä±nda bulunan esnaflar, krizden kaynaklÄ± tezgah açamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. 32 yÄ±ldÄ±r pazarda olan ve Mersin PazarcÄ±lar OdasÄ± üyesi Hasan Özmen, yaÅŸanan zamlardan dolayÄ± ürünlere ciddi anlamda zamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Odaya baÄŸlÄ± yaklaÅŸÄ±k bin 370 üyelerinin olduÄŸunun bilgisini veren Özmen, krizden kaynaklÄ± birçok pazarcÄ±nÄ±n artÄ±k tezgah açamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘75 ESNAF PAZAR AÇMADI’

FiyatlarÄ±n iki kat arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Özmen, “Pazarda bulunan giyimcilerin hemen hemen hepsi siftah yapmadan evine dönüyor. ArtÄ±k pazara gelen insanlar, tezgahlarda bulunan ürünlerin fiyatÄ±na bakÄ±p alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmadan çekip gidiyor. Ä°nsanlarÄ±n alÄ±m gücü kalmadÄ±. YÄ±llar önce sebze ve meyve bölümündeki birçok esnafÄ±n iÅŸleri her zaman yoÄŸun olurdu. Daha önce sebze bölümünde bulunan birçok esnaf günde yaklaÅŸÄ±k bir ton ürün getiriyordu pazara. Fakat bugün ancak 300 kilo ürün getiriyor. Onu da bin bir zorluk ile bitiriyor. BakÄ±n 4’üncü Bölge PazarÄ±’nda yaklaÅŸÄ±k 175 pazar esnafÄ± var. Ä°ÅŸlerin olmamasÄ±ndan kaynaklÄ± 100 esnaf bugün tezgahÄ±nÄ± açarken yaklaÅŸÄ±k 75 esnaf ise gelmedi. ÇoÄŸu kiÅŸi iÅŸleri olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± gelmiyor” diye konuÅŸtu.

'YILBAÅžINA KADAR BAKACAÄžIZ...'

Krizin yaratmÄ±ÅŸ olduÄŸu etkinin ülkeyi en az 50 yÄ±l geriye götürdüÄŸünü ifade eden YÄ±lmaz Koluman adlÄ± esnaf da, krizin temel nedeninin üretim olmamasÄ± olduÄŸunu belirtti. Ürünlerin çoÄŸunun ithal edilen ürünler olduÄŸunu ve son 4 ayda iÅŸlerin yüzde 50’i düÅŸtüÄŸünü söyledi. Koluman, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Görüyorsunuz Pazar bomboÅŸ, esnaf kan aÄŸlÄ±yor. Fiyatlara herkesin tepkisi var. Eskiden müÅŸterilerimiz 100 TL ile pazardaki bütün ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabiliyordu. Hatta üstüne parasÄ± da kalÄ±yordu. Fakat ÅŸimdi 100 TL ile ancak ihtiyaçlarÄ±ndan ancak yüzde 60’Ä±nÄ± karÅŸÄ±layabiliyor diyebilirim. Biz ürünlerimizi alÄ±rken de satarken de çok fark ediyor. Daha önce 15 parça ürün alÄ±yordum yaklaÅŸÄ±k bin ila bin 500 TL arasÄ±nda para tutuyordu. Åžu an gidip ancak 5 parça alabiliyoruz. Bu krize karÅŸÄ± gelmek çok zor. YÄ±lbaÅŸÄ±na kadar bakacaÄŸÄ±z; inÅŸallah durumunuz düzelir. Düzelmezse de iflas edeceÄŸiz. Bizim yine durumumuz diÄŸer birçok büyük marketlerden iyi. Bizler küçük esnafÄ±z. Ama büyük ÅŸirketlerin durumu daha kötü. DÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ± olanlar için berbat bir durum. AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z durumlar çok kötü inanÄ±n birçok tezgahtar gelip tezgahÄ±nÄ± açamÄ±yor.”

‘DURUM KÖTÜ’

Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan dert yanan esnaf Hasan DargÄ±n ise, ürün alÄ±p satamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. DargÄ±n, “Durum kötü, bir an önce bu ekonominin düzelmesi lazÄ±m. Kriz yok diyorlar gelip halkÄ±n içerisine, pazarlara gitsinler baksÄ±nlar. Kriz var mÄ±, yok mu? Görelim. Kriz vardÄ±r ve krizi de biz biliriz. Öyle oturup kriz falan yok demek kolay tabi” ifadelerini kullandÄ±. (Mersin/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 20:09

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