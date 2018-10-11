'Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n ne zaman Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biliyoruz' iddiasÄ±

Middle East Eye internet sitesinde yer alan iddiaya gÃ¶re KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce BaÅŸkonsolosâ€™un odasÄ±ndan sÃ¼rÃ¼klenerek Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’na girdiÄŸi 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alÄ±namayan Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili yeni iddialar ortaya çÄ±ktÄ±.

Middle East Eye (MEE) sitesinde David Hearst’Ä±n soruÅŸturmaya yakÄ±n bazÄ± kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre KaÅŸÄ±kçÄ± 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan öldürülüp vücudu parçalara ayrÄ±lmadan önce BaÅŸkonsolos’un odasÄ±ndan sürüklenerek çÄ±karÄ±ldÄ±. ABD’li eski bakan, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ± nedeniyle Suudi Arabistan’daki rolünü askÄ±ya aldÄ±

Sputnik’in isimsiz bir Türk bir yetkiliye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiaya göre yetkili:, “KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ne zaman öldürüldüÄŸünü biliyoruz, hangi odada öldürüldüÄŸünü ve cesedinin parçalanmak üzere hangi odaya götürüldüÄŸünü de biliyoruz. Adli tÄ±p ekibi —binaya girmelerine izin verilirse- nereye bakacaklarÄ±nÄ± çok iyi biliyor” dedi.

Yine kaynaÄŸÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre KaÅŸÄ±kçÄ± 2 Ekim SalÄ± günü konsolosluÄŸu arayÄ±p gelmesine gerek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu ve belgelerinin hazÄ±r olduÄŸunu öÄŸrendi, kendisine 13.00 için randevu verildi. Bu konuÅŸmadan yarÄ±m saat önce de konsolosluktaki Türk çalÄ±ÅŸanlar genelde 1 saat süren öÄŸle yemeÄŸi molasÄ±ndaydÄ±. Fakat ‘üst düzey bir diplomatik toplantÄ±’dan ötürü yemekten dönmemeleri ve tüm öÄŸleden sonra izin yapmalarÄ± istendi.

‘UYUÅžTURMAYA ÇALIÅžTILAR’

Suudi bir kaynaÄŸÄ±n Reuters ajansÄ±na verdiÄŸi demeçte, konsolosluÄŸun içinde KaÅŸÄ±kçÄ±’ya ilaç vermeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±, bu giriÅŸim aÅŸÄ±rÄ± dozla sonuçlandÄ±.

Bir kaynak da Suudilerin binadan ayrÄ±lÄ±rken güvenlik kameralarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu odadan tüm sabit diskleri yanlarÄ±nda götürdüÄŸü bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Bu arada diÄŸer bir Türk kaynak, BaÅŸkonsolos’un 3 gündür evinden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tüm randevularÄ±nÄ± iptal ettiÄŸini söyledi. KaynaÄŸa göre Türk polisi, konutunu ve konsolosluÄŸa kayÄ±tlÄ± tüm araçlarÄ± incelemek için güvenli bir yere götürmek istiyor, ancak Suudiler buna izin vermiyor.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi ise, dün, KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili ortaya çÄ±kacak belgenin bir ses kaydÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ima etmiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

'KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Suudi Arabistan'a Ã§ekilip tutuklanmasÄ± emri' iddiasÄ±

KAÅžIKÇI Ä°ÇÄ°N WASHÄ°NGTON POST ÖNÜNDE EYLEM YAPILDI

Amerikan-Ä°slam Ä°liÅŸkileri Konseyi (CAIR) BaÅŸkanÄ± Nihad Awad, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betiyle ilgili olarak, “Onun artÄ±k hayatta olmadÄ±ÄŸÄ±na inanmak istemiyorum. Bir cevaba ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bu sebepble Suudi yetkililer yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair bir delil göstermeli.” dedi.

ABD’nin en önemli Müslüman sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan CAIR, Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±na dikkati çekmek amacÄ±yla KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n da yazdÄ±ÄŸÄ± Washington Post gazetesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

AmerikalÄ± Müslümanlar olarak Donald Trump yönetimine çaÄŸrÄ±da bulunduklarÄ±nÄ± dile getiren Awad, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ABD’de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Amerikan medyasÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve söz konusu iddialarÄ±n ABD tarafÄ±ndan ciddi ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Awad, KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± 25 yÄ±ldÄ±r tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisini muhalif bir kimlikle deÄŸil, sorunlarÄ± analiz etmeyi seven ve susturulmuÅŸ kiÅŸiler için konuÅŸan iyi bir gazeteci olarak bildiÄŸini belirtti.

KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldüÄŸüne yönelik haberleri kabullenmek istemediÄŸini ifade eden Awad, “Onun artÄ±k hayatta olmadÄ±ÄŸÄ±na inanmak istemiyorum. Bir cevaba ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bu sebeple Suudi yetkililer yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair bir delil göstermeli.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ABD Temsilciler Meclisi Virginia Vekili Gerry Connolly, basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda çÄ±kan haberlere deÄŸinerek, “BaÅŸkan Trump ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo’yu bu konuda acilen harekete geçmeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum.” dedi.

Connolly, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Virginia’da ikamet ettiÄŸi için kendisinin güvenliÄŸinden sorumlu olduÄŸunu ve ÅŸu anki durumu hakkÄ±nda bilgi edinmek için tüm gücüyle çaba sarf ettiÄŸini belirtti.

TRUMP VE POMPEO’YA ÇAÄžRI

KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda çÄ±kan haberlere atÄ±fta bulunan Connolly, “Suudi hükümeti bu durumdan kesinlikle sorumlu” diye konuÅŸan Connolly, “BaÅŸkan Trump ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo’yu bu konuda acilen harekete geçmeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum.” ifadesini kullandÄ±.

NEW YORK TIMES SPONSORLUÄžUNU GERÄ° ÇEKTÄ°

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), son dönemde Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±beti konusunda eleÅŸtirilerin hedefi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n himayesinde düzenlenecek GeleceÄŸe YatÄ±rÄ±m GiriÅŸimi (Future Investment Initiative) adlÄ± konferanstan sponsorluÄŸunu çektiÄŸini açÄ±kladÄ±.

NYT sözcülerinden Eileen Murphy, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gazetenin Prens Muhammed himayesinde 23-25 Ekim’de Riyad’da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluÄŸunu çektiÄŸini duyurdu.

Söz konusu konferansÄ±n diÄŸer sponsorlarÄ± arasÄ±nda Bloomberg, CNBC, CNN gibi diÄŸer ABD’li basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± bulunuyor. Future Investment Initiative, “Çöl’deki Davos” olarak biliniyor. Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n da yazarlarÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n bazÄ± vaatlerle Suudi Arabistan’a dönmesinin saÄŸlanmasÄ±, daha sonra da tutuklanmasÄ±nÄ± emrettiÄŸini ileri sürmüÅŸtü.

Washington Post YazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gitmiÅŸ ve kendisinden bir daha haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

ABD Senatosundan Trump'a 'KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ±' talebi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 19:59

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