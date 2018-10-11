Pakistan, IMF ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlÄ±yor

IMF BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, mali kriz iÃ§indeki Pakistanâ€™Ä±n IMFâ€™den 'mali yardÄ±m' istediÄŸini sÃ¶yledi.

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) BaÅŸkanÄ± Christine Lagarde, mali kriz içindeki Pakistan’Ä±n ekonomi yetkilileriyle bir araya geldi. BBC’nin haberine göre, “kurtarma paketi”nin masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi toplantÄ±yla ilgili açÄ±klama yapan Lagarde, ülkenin IMF’den “mali yardÄ±m” istediÄŸini söyledi. Pakistan Maliye BakanÄ± Asad Umar, geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada borç alÄ±mÄ± için IMF ile resmi görüÅŸmelere baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

AÄŸustos ayÄ±nda yemin ederek göreve baÅŸlayan Pakistan BaÅŸbakanÄ± Ä°mran Han, ÇarÅŸamba günü ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ülkenin 10 ila 12 milyar dolara ihtiyacÄ± olduÄŸunu kaydetmiÅŸti.

Pakistan’Ä±n ekonomi yetkilileriyle IMF BaÅŸkanÄ± Lagarde arasÄ±ndaki görüÅŸme, IMF’nin Endonezya’nÄ±n Bali AdasÄ±’nda düzenlenen yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ±nda gerçekleÅŸti. Burada görüÅŸme ile ilgili sorularÄ± yanÄ±tlayan Lagarde, “Pakistan’Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± gidermek için IMF’den mali yardÄ±m talep ettiler” dedi.

DIÅžA BAÄžIMLILIK KRÄ°ZÄ°

Lagarde, bir ekibin gelecek haftalarda Ä°slamabad’a giderek olasÄ± bir "IMF destekli ekonomik program” için görüÅŸmelere baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

Pakistan ekonomisi dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle “kÄ±rÄ±lgan geliÅŸen ülkeler” arasÄ±nda gösteriliyor.

Ülkede cari açÄ±ÄŸÄ±n milli gelire oranÄ± yüzde 8’in üzerinde. Merkez BankasÄ±’nÄ±n döviz rezervleri son haftalarda 8 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu tutar, Pakistan’Ä±n mevcut dÄ±ÅŸ borçlarÄ±nÄ± güçlükle karÅŸÄ±layabiliyor.

DÄ±ÅŸ finansmana baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülkenin kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±, Pakistan Rupisi’nin yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana ABD DolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yüzde 20 deÄŸer kaybetmesine yol açtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 19:20

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