DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun Erbil ziyareti iptal edildi

Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun Irak KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'nin baÅŸkenti Erbilâ€™e yapmasÄ± planlanan ziyaretin iptal edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’nun Irak Kürdistan Bölgesi (IKB) baÅŸkenti Erbil’e yapmasÄ± planlanan ziyaretin iptal edildiÄŸi öÄŸrenildi.

ÇavuÅŸoÄŸlu’nun 11-12 Ekim tarihlerinde BaÄŸdat ve Erbil’i ziyaret etmesi planlanÄ±yordu.

Erbil merkezli Rudaw haber ajansÄ±, BaÄŸdat’a giden ve ardÄ±ndan Necef’e geçmesi beklenen ÇavuÅŸoÄŸlu’nun Erbil ziyaretinin ise iptal edildiÄŸini duyurdu.

ÇavuÅŸoÄŸlu’nun Erbil’de de bazu üst düzey temaslarda bulunacaÄŸÄ± ifade eden açÄ±klamada, “Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tüm boyutlarÄ±yla ele alÄ±nmasÄ±; bu baÄŸlamda, Irak’Ä±n yeniden imarÄ± baÅŸta olmak üzere, ikili iÅŸbirliÄŸi imkanlarÄ± üzerinde durulmasÄ± öngörülmektedir” denilmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 19:10

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