Frankfurt Kitap FuarÄ± kapÄ±larÄ±nÄ± 70. kez aÃ§tÄ±

Fuarda tÃ¼m dÃ¼nyadaki tutuklu yazar ve gazeteciler serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

Aziz KOÇYÄ°ÄžÄ°T

Frankfurt

Frankfurt Kitap FuarÄ± 70’inci kez açÄ±ldÄ±. Fuar, salÄ± günü yapÄ±lan resmi tören ardÄ±ndan, bugün yayÄ±ncÄ±, gazeteci, yazar, çevirmen gibi yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörü mensuplarÄ±yla buluÅŸtu. DünyanÄ±n en büyük kitap fuarÄ±nda hafta sonu okurlar kitaplarla ve yazarlarla buluÅŸacak. Bu yÄ±l fuara 110 ülkeden 7 bin 500 yayÄ±nevi katÄ±lÄ±yor ve 300 bin kiÅŸinin ziyaret etmesi bekleniyor.

FuarÄ±n resmi açÄ±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na NijeryalÄ± feminist yazar Chimamanda Ngozi Adichie, FuarÄ±n Onur KonuÄŸu ülke Gürcistan BaÅŸkanÄ± Mamuka Bakhtadze, Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Hessen Eyaleti BaÅŸbakanÄ± Volker Bouffier de katÄ±ldÄ±.

‘Ä°NSANLARIN KÄ°TAPLA BAÄžINI YENÄ°DEN KURMALIYIZ’

Alman Kitap BasÄ±m ve YayÄ±ncÄ±larÄ± DerneÄŸi Borsa BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Heinrich Riethmüller törende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada yayÄ±ncÄ±lardan kitaba olan özlemi daha derin bir faaliyetle ve esaslÄ± içeriklerle daha da canlÄ± tutmalarÄ±nÄ± istedi. Riethmüller “Ä°nsanlarÄ± yeniden daha fazla kitapla temasa geçirmek ve bu baÄŸÄ± yeniden kurmak hepimize baÄŸlÄ±” diye konuÅŸtu.

Almanya’da vatandaÅŸlarÄ±n her türden kitaba eriÅŸim bakÄ±mÄ±ndan ÅŸanslÄ± olduÄŸunu belirten Riethmüller, Türkiye’yi örnek vererek birçok ülkede söz söyleme özgürlüÄŸünün zedelendiÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla bu durumun bir ayrÄ±calÄ±k olduÄŸunu kaydetti. Riethmüller Türkiye’de ve tüm dünyada tutuklu yazar ve gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

FUARDA Ä°NSAN HAKLARI KONUÅžULACAK

AçÄ±lÄ±ÅŸ töreninde yapÄ±lan konuÅŸmalarda dünyada insan haklarÄ±na iliÅŸkin olumsuz geliÅŸmelere dikkat çekilip, yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸa özgürlüklerin savunulmasÄ± ve güçlenmesindeki yeni görevler düÅŸtüÄŸü vurgulandÄ±, edebiyatÄ±n ülkeler, kültürler, insanlar arasÄ±nda kurduÄŸu “köprüler”in önemine dikkat çekildi.

Bu yÄ±lÄ±n aynÄ± zamanda Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi‘nin ilanÄ±nÄ±n 70. yÄ±ldönümü olmasÄ± nedeniyle özgürlükler ve haklar fuarda gerçekleÅŸtirilecek etkinliklere konu olacak.

BaÅŸta Türkiye, Çin, Meksika, Sudi Arabistan, Macaristan, Bulgaristan ve Polonya gibi çeÅŸitli ülkelerdeki basÄ±n, düÅŸünce ve iletiÅŸim özgürlüÄŸüyle ilgili sorunlarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±larÄ±n yoÄŸunluÄŸu dikkat çekiyor.

TÜRKÄ°YE STANDININ GÖRÜNÜMÜ

FotoÄŸraf: Evrensel

Frankfurt Kitap FuarÄ±’na Türkiye daha önceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi öncelikle Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n organize ettiÄŸi Türkiye ulusal standÄ±yla katÄ±lÄ±yor. Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi ve BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi gibi sektör kurumlarÄ±na baÄŸlÄ± az sayÄ±da yayÄ±nevinin yanÄ± sÄ±ra, daha önceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapan çeÅŸitli yerel yönetimlerle, Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±’nÄ±n da stantlarÄ± var. Bu stantlarda sergilenen eserlerinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bölümünü, OsmanlÄ± Tarihi, din ve turizm konularÄ±nda. Türkiye edebiyatÄ±nÄ±n önde gelen eser ve yazarlarÄ±nÄ±n eserleri fuarda yok denecek kadar az bulunuyor.

Stantta bu yÄ±l “Troya YÄ±lÄ±”nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek. Bu kapsamda düzenlenen toplantÄ±lara konuÅŸmacÄ± olarak Prof. Dr. Ä°lber OrtaylÄ± ve Troya KazÄ±larÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Rüstem Aslan katÄ±lacak. Türkiye mutfaÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na yönelik sunumlar da Türkiye StandÄ±’nÄ±n programÄ±nda yer alÄ±yor.

GÜRCÄ°STAN FUARA 70 YAZARLA KATILIYOR

Bu yÄ±l kitap ödülü Inger-Maria Mahlke’nin “Archipel” (Adalar) romanÄ±na verilirken, barÄ±ÅŸ ödülüne Aleida Assmann ve Jan Assmann layÄ±k görüldü. Ödüller pazar günü düzenlenecek törende sahiplerine verilecek. Onur konuÄŸu ülke Gürcistan ise fuarÄ±n 70. yÄ±lÄ± nedeniyle fuara 70 yazarla katÄ±lÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 18:54

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