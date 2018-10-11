KÄ±brÄ±s raporu 15 Ekimâ€™de BM GÃ¼venlik Konseyiâ€™ne sunulacak

BM Genel Sekreteri Guterres, KÄ±brÄ±s sorunu iÃ§in gÃ¶revlendirdiÄŸi geÃ§ici Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu 15 Ekimâ€™de BM GÃ¼venlik Konseyine sunacak.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KÄ±brÄ±s sorunu için görevlendirdiÄŸi geçici özel danÄ±ÅŸmanÄ± Jane Holl Lute’un taraflarla istiÅŸareler yürüterek hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu 15 Ekim’de BM Güvenlik Konseyine sunacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, rapora iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Lute’un KÄ±brÄ±s konusunda ilgili tüm taraflarla istiÅŸareler yürüttüÄŸünü ve Genel Sekreter’i görüÅŸmelerine iliÅŸkin bilgilendirdiÄŸini söyledi. Dujarric, Guterres’in rapor hakkÄ±nda BM Güvenlik Konseyini de bilgilendireceÄŸini ifade etti.

BMGK 30 EKÄ°M’DE TARTIÅžACAK

KÄ±brÄ±s raporu, 15 Ekim’de BM Güvenlik Konseyine Guterres tarafÄ±ndan sunulacak, 30 Ekim’de ise görüÅŸülecek. Raporun açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Guterres’in, KÄ±brÄ±s sorunu konusunda nasÄ±l bir yol izlenmesi gerektiÄŸine karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Kuzey KÄ±brÄ±s Lideri Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s raporunun ekim ayÄ±nda açÄ±klanmasÄ±yla Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüÅŸmelerinin mümkün olduÄŸunu belirterek, görüÅŸmenin çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleÅŸmesini arzu ettiÄŸini söylemiÅŸti.

KKTC BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Özersay ise AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, BM Genel Sekreteri’nin 50 yÄ±l aradan sonra “Müzakerelere kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edilsin” demesini beklemediklerini ve baÅŸarÄ±ya götürmeyecek müzakerenin KÄ±brÄ±s’Ä± daha fazla böleceÄŸini ileri sürmüÅŸtü.

KIBRIS MÜZAKERELERÄ°

KÄ±brÄ±s müzakereleri, AkÄ±ncÄ±’nÄ±n göreve gelmesinin ardÄ±ndan BM Genel Sekreterinin eski KÄ±brÄ±s Özel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide’nin ara buluculuÄŸunda MayÄ±s 2015’te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Müzakerelerde, geçen yÄ±l temmuz ayÄ±nda Ä°sviçre’nin Crans-Montana kentinde yürütülen KÄ±brÄ±s KonferansÄ±’ndan sonuç çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±.

Müzakereler, Ekonomi, Avrupa BirliÄŸi, Mülkiyet, Yönetim-Güç PaylaÅŸÄ±mÄ±, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyordu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 18:51

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