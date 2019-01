Eğitimde çaresizliğin ‘hikayesi’: Montenegro bursu

Buse DURAN/Dilay AKINCI

Aydın

Akademik yıl açılışında konuşan Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine seslenerek şöyle demişti: “Üniversiteliler hep burs istiyor. Krediyi neden istemiyorsun... Mezun olup iş bulduktan sonra geri ödüyorsun.” Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamalarını değerlendiren Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ‘mezun olduktan sonra iş garantimiz var mı kredi alalım’ diye sorarak kredi alan öğrencilerin daha mezun olmadan kredinin geri ödemesini nasıl yapacaklarını düşündüklerine dikkat çekti. Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları ekonomik sıkıntının göstergesi ise son dönemde sosyal medyada yüzbinlerce öğrencinin alabilmek için başvurduğu ‘Montenegro bursu’ oldu. Sadece bir kişiye ayda 120 avro verileceği belirtilen burs için yüzbinlerce öğrenci 24 saat boyunca bursu vereceğini belirten instagram hesabını takip etmek ve hikayesinde paylaşmak için adeta yarışa girdi.

‘MONTENEGRO BURSU’ KRİZİN GÖSTERGESİ

Kredi ve bursları konuşurken söz doğal olarak ekonomideki duruma Erdoğan’ın ‘kriz mriz yok’ sözlerine geliyor. PDR Bölümü öğrencisi Ezgi, son zamanlarda sosyal medyada fenomen olan ‘Montenegro bursu’nu ve yaşananları anlatıyor. İnstagramdan öğrencilere burs vereceğini söyleyen iki gencin, üniveriste öğrencilerinin gündemine oturduğunu anlatan Ezgi, tüm öğrencilerin “Ah o burs bana bir çıksa” dediğini belirtiyor. ‘Montenegro bursu’nun bile tek başına ülkedeki ekonomik durumu ve yaşan krizi gösterdiğini belirten Ezgi, yüzbinlerce gencin başvurduğu bursun Denizli’den şanslı bir arakdaşlarına çıktığını söylüyor ve ekliyor “Geriye kalan yüzbinlerce genç ne yapacak? Üniversite öğrencileri olarak geçinemiyoruz, bir defter 30 TL’ye satılıyor kağıt krizinden dolayı bir defter bile almakta zorlanıyoruz, kriz yoksa bu durum ne o zaman?” diye soruyor.

Fotoğraf: Google Street View

'GERİ ÖDEME GARANTİMİZ YOK'

Psikoloji Bölümü öğrencisi Mehtap, “Üniversitede bütün öğrencilere soralım burs mu kredi mi tercih edersiniz diye, hiç kimsenin 25 bin TL’lik borcu kabul edeceğini sanmıyorum” diyerek, kendisinin kredi aldığını ama daha üniversite bitmeden kredinin geri ödemesini nasıl yapacağını düşünmeye başladığını söyledi. Yüksek lisans yapmayı düşündüğünü söyleyen Mehtap, lisansa mı para yetiştireceğiz yoksa krediye mi diyerek krediyi ödeyecek garantileri olmadığına dikkat çekti.

'İŞ GARANTİ OLSA SORUN OLMAZ'

Matematik Bölümü öğrencisi Yılmaz ise asıl sorunun öğrencilerin kredi alıp almaması değil bursların asıl olarak ihtiyacı olana verilmemesi olduğunu söyleyerek ilk önce bunun çözülmesi gerekteiğini düşünüyor. “Erdoğan için kredi alın demesi kolay” diye konuşan Yılmaz, kredinin faizi ile birlikte geri ödemesi olduğunu hatırlatarak “Erdoğan ‘kredinin faizi yok’ diyor ama eğer mezun olduktan sonra iş bulamazsan KYK’nın sana verdiği ödeme planında geri ödemeyi yapamazsan faiz işlemeye başlıyor” dedi. Erdoğan’ın ‘Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok’ sözünü de hatırlatan Yılmaz “Eğer Erdoğan bize iş garantisi veriyorsa, yani ben mezun olduktan sonra kesinlikle iş bulabileceğimi bilirsem, kredi almakta tereddüt etmem “dedi.

'FİYAT SORUP GEÇİYORUZ'

Mehtap, kriz olduğunu belirterek yaşadıklarından örnekler veriyor: “Aydın’da sadece ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı, elektrik, su ve diğer faturalar, kira, alışveriş derken ayın 15 günü gelecek ay alacağımız kredinin yatmasını beklemekle geçiyor. Bizim aldığımız krediye ise sadece yüzde 6’lık bir zam yapıldı. Yapılan zam ulaşım zammını bile karşılamıyor. Alışverişte sadece fiyat sorup geçiyoruz” diye konuştu.

MONTENEGRO BURSU NEDİR?

Gençlerin Karadağ’a ilgisini çekmek için orada bir restaurant ile anlaşıp 9 ay burs vereceğini açıklayan bir çift sosyal medya hesaplarından bunu paylaştı. Paylaşılan bu post daha gününü doldurmadan sosyal medya gündemine oturdu. Bütün öğrencilere ‘umut’ olan bu olay, çiftin sosyal medya hesabından şöyle paylaşıldı: “Ekim’den itibaren “9 ay” boyunca “her ay” “1200TL”(yaklaşık 150€) burs veriyoruz. Bursu kazanma şansı için yapmanız gereken sadece 2 şey var: Bu paylaşımı beğenip ‘.......’ instagram hesaplarını takip et. Bu paylaşımın hemen altındaki ok benzeri sembole dokun, çıkan ekranda “hikayene gönderi ekle” (Hikaye, 24 saat boyunca görünür olmalı”. Öğrenci olsun olmasın “Herkes katılabilir” Ancak burstan, herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda güncel kaydı bulunan öğrenciler(önlisans,lisans,yüksek lisans, doktora, açık öğretim vb.) yararlanabilir. Ödemeler her ayın 16’sında yapılacak. Kazanan takipçi, her zaman yaptığımız gibi hikayemizde, videoyla birlikte 9 Ekim gün içerisinde açıklanacak.” Bol şanslar...